SDP:n Lauri Lyly: Kyllä paremmalle työelämälle

- Yksi asia, mistä molemmat osapuolet työelämässä hyötyvät, on se, että osaamiseen ja koulutukseen on tarjolla vaihtoehtoja. Suomi ei pienenä maana pärjää globaalissa kilpailussa, jos emme panosta osaamiseen. Tästä syystä SDP esittää mm. aikuiskoulutustuen 2.0 mallia. Se mahdollistaa työntekijöiden osaamisen päivittämisen ja uuden oppimisen myös työuran aikana, kertoo Lyly.

Nykyinen oikeistohallitus polkee työntekijöiden asemaa esitys toisensa jälkeen välittämättä siitä, millaiset arvet se jättää suomalaiseen työelämään. Voimansa tunnossaan se vaikeuttaa mm. uudelleen kouluttautumista, asettaa työntekijöille sairaussakon, heikentää heidän neuvotteluasemaansa ja helpottaa irtisanomista. Leikkaukset aikuiskoulutustukeen ja ammatilliseen koulutukseen ovat hölmöimpiä hallituksen päätöksiä.

- Lisäksi työmarkkinoiden kaaos - jonka hallitus on toiminnallaan aiheuttanut – on avannut ovet epäterveelle ja vääristyneelle kilpailulle. SDP:ssä me haluamme katkaista tämän kehityskulun. SDP haluaa esimerkiksi kasvattaa työntekijöiden osallistamista yritysten hallituksiin sekä taata heille tulkintaetuoikeuden ristiriitatilanteissa. Harmaata taloutta voidaan puolestaan aidosti torjua mm. järjestöjen kanneoikeudella sekä alipalkkauksen kriminalisoinnilla. Näitä SDP esittää omassa vaihtoehdossaan, Lyly jatkaa.

Lyly korostaa myös tarvetta leventää polkuja työelämään:

- Suomessa on 65 000 työhaluista ja osin työkykyistä tekijää. Me SDP:ssä haluamme parantaa osatyökykyisten mahdollisuuksia työntekoon sekä parantaa ikääntyneiden asemaa työelämässä. Lisäksi puuttuisimme raskaussyrjintään. Perhevapaalta palaavalle voitaisiin taata tehostettu irtisanomissuoja, Lyly listaa.