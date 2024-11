RadioMedian toimitusjohtaja Stefan Möllerille viestintäneuvoksen arvonimi

Stefan Möller on 18. henkilö, ja ainoa vuonna 2024, jolle arvonimi on myönnetty. Viestintäneuvoksen arvonimiä on jaettu vuodesta 1991 lähtien. Aikaisempia arvonimen saajia ovat olleet mm. MTV3:n ja Sanoma Oyj:n pitkäaikaiset toimitusjohtajat Tauno Äijälä ja Seppo Kievari sekä JSN:n ensimmäinen puheenjohtaja Elina Grundström. Möller on ensimmäinen radioalan henkilö, jolle tämä arvonimi myönnetään.

Stefan Möller aloitti radiouransa 16-vuotiaana kesätyössä Yleisradiossa. Ylestä tuli vähitellen myös vakituinen työpaikka. Kaupallisen radiotoiminnan alkaessa Suomessa vuonna 1985 Möller siirtyi YLE:stä vastaperustettuun helsinkiläiseen Radio Ykköseen. Vuonna 2001 hänet kutsuttiin mm. Radio SuomiPOP:ia pyörittäneen Metromedia Finland Oy:n toimitusjohtajaksi. Vuosina 2005–2006 Möller toimi mm. projektivastaavana Sanoma Entertainment Oy:ssä tehtävänään perustaa yhtiölle kaksi uutta valtakunnallista radiokanavaa - Radio Rock ja Radio Aalto. Vuonna 2007 hänet kutsuttiin nykyisen RadioMedia ry:n toimitusjohtajaksi, jossa hän toimii edelleen toimitusjohtajana.

Möller on myös eurooppalaisen radioalan liiton Association Européenne Radios (AER) puheenjohtaja vuodesta 2012 alkaen. Hän on ensimmäinen suomalainen tässä tehtävässä. Lisäksi hän on edustanut 2000-luvun alusta lähtien kaupallista radiotoimialaa erilaisissa julkisissa toimielimissä. Reservin sotilasmestarina hänen Suomen kriisiajan tehtävänä oli perustaa puolustusvoimille oma radioasema. Vuonna 2017 tasavallan presidentti myönsi Möllerille Suomen Leijonan ritarimerkin.