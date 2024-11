Grammy-palkittu amerikkalainen jazzkitaristi Bill Frisell Savoy JAZZFestiin

Nelipäiväinen Savoy JAZZFest on nyt julkistanut festivaalin avauspäivää lukuunottamatta koko ensi vuoden ohjelmistonsa. Uusimmat kiinnitykset ovat lauantaina 8. maaliskuuta kuultavat Kaisa’s Machine feat. Mark Turner (Suomi/USA) -konsertti sekä Bill Frisell Trio feat. Thomas Morgan and Rudy Royston (USA) -konsertti.

Kaisa's Machine on palkitun kontrabasisti ja Savoy JAZZFestin taiteellisen johtajan Kaisa Mäensivun lähes kymmenenvuotias yhtye, joka on vakiinnuttanut paikkansa kansainvälisellä jazz-kentällä. Mäensivun ensimmäinen Taking Shape -albumi saa jatkoa New Yorkissa äänitetyllä levyllä, joka julkaistaan keväällä 2025. Uusi albumi esitetään ensimmäistä kertaa livenä osana Savoy JAZZFestin ohjelmaa.

Mäensivu on kutsunut Savoy JAZZFestin levynjulkaisukeikalle yhden nykyjazzin tärkeimmistä vaikuttajista, tenorisaksofonisti Mark Turnerin. Monikymmenvuotisella urallaan Turner on noussut jazzin instituutioksi, ja New York Times onkin nimennyt hänet ”parhaaksi jazzmuusikoksi, jonka olet koskaan kuullut”. Savoy JAZZFestin konsertissa Turner ja Mäensivu jakavat lavan ensimmäistä kertaa. Illan aikana vierailee myös nouseva jazzlaulaja Maja Mannila. Yhtyeessä soittavat myös pianisti Edin Laden, kitaristi Max Light ja rumpali Joe Peri.



Myöhemmin lauantaina järjestettävässä Savoy JAZZFestin päätöskonsertissa kuullaan yhtä aikamme arvostetuimmista jazzkitaristeista, amerikkalaista Bill Friselliä. Frisellin, basisti Thomas Morganin ja rumpali Rudy Roystonin muodostama trio esittää yhtyeen tuoreimman Valentine-levyn kappaleiden lisäksi Frisellin vanhempia sävellyksiä sekä tulkintoja jazz-klassikoista. Vuosien yhteissoitto on luonut triolle harvinaislaatuisen syvän musiikillisen yhteyden.

Grammy-voittaja Bill Frisell on tullut tunnetuksi erityisesti jazzin, rockin, folkin ja kokeellisen musiikin yhdistämisestä. Hänen soittonsa on tunnistettavissa omaleimaisesta soundistaan ja tekniikastaan, jolla hän luo avaria äänimaisemia. Pitkän uransa varrella Frisell on tehnyt yhteistyötä monen legendaarisen artistin, kuten Joe Lovanon, Elvis Costellon ja Bonnie Raittin kanssa. Friselliä pidetään tärkeänä hahmona modernin jazzin kehityksessä, ja hänen soittotyylinsä on inspiroinut niin nuoria muusikoita kuin kokeneempia säveltäjiä.

Savoy JAZZFestin pääyhteistyökumppanina jatkaa Hotel Haven, jossa järjestettävien jazz-brunssien määrä tuplaantuu ensi vuonna suuren kysynnän vuoksi yhdestä kahteen. Jazz-musiikkia sisältävät brunssit järjestetään lauantaina 8.3. ja sunnuntaina 9.3. klo 12.30-15. Brunssien esiintyjät julkaistaan alkuvuodesta 2025 samalla kun niiden pöytävaraukset aukeavat.

Savoy JAZZFestin ohjelmisto on jo kolmatta vuotta tapahtuman taiteellisena johtajana toimivan Kaisa Mäensivun käsialaa. Katso festivaalin tähän mennessä julkistettu ohjelma alta.



Mediakuvat: Lataa kuvat täältä

SAVOY JAZZFEST 5.–8.3.2025

KE 5.3.

Julkaistaan alkuvuodesta 2025



TO 6.3.

Klo 19 Francesca Tandoi (Italia) / Manuel Dunkel Quintet feat. Peter Bernstein (USA)

PE 7.3.

Klo 19 Lizz Wright (USA)+ UMO Helsinki Jazz Orchestra

LA 8.3.

Klo 17.30 Kaisa’s Machine feat. Mark Turner (Suomi/USA)

Klo 20 Bill Frisell Trio feat. Thomas Morgan and Rudy Royston (USA)



Liput:

https://www.lippu.fi/artist/savoyjazzfest/

Liput: 17-64 €

La päivälippu (sis. molemmat konsertit) 75 €

Festivaalipassi 4 päivää: Early Bird (myynnissä 15.1.2025 asti) 150 € (norm. 190 €). Lisäksi toimitusmaksu toimituskanavasta riippuen.

Tuottaja:

Savoy JAZZFestin tuottaa Savoy-teatteri, festivaalin vastaava tuottaja on Sirpa Hynninen. Savoy-teatteri on osa Helsingin kaupungin kulttuurin ja vapaa-ajan toimialaa. Taiteellisena johtajana toimii Kaisa Mäensivu.



