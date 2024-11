Verenluovuttajien hepatiitti E -virustestaus lopetetaan epidemian laannuttua

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) tiedotti helmikuun puolivälissä Suomessa esiintyvästä hepatiitti E -epidemiasta. Kotimaisen valmistajan meetvursteista todettiin samankaltaisia hepatiitti E -viruksia potilasnäytteistä havaittujen virusten kanssa. Elintarvikkeista luovuttajaan tarttunut virus voi luovutetun veren kautta levitä eteenpäin verivalmisteen saajiin, mikä herätti huolta Veripalvelussa.

Epidemian vuoksi Veripalvelu aloitti keväällä hepatiitti E -viruksen testaamisen verenluovuttajilta varmistaakseen verivalmisteiden turvallisuutta ja selvittääkseen osaltaan epidemian laajuutta. Hepatiitti E -viruksen testaamista verenluovuttajista ei edellytetä Suomessa eikä Veripalvelulle esitetty epidemian vuoksi testausvaatimuksia. Veripalvelu hankki kuitenkin testit ja aloitti testaamisen oma-aloitteisesti.

Hepatiitti E -virusta löydettiin verenluovuttajilta epidemian aikana

Hepatiitti E -viruksen testaaminen verenluovuttajilta osoittautui tarpeelliseksi, sillä epidemian aikana helmi-huhtikuussa tutkituista verenluovuttajien näytteistä löytyi virusta yhteensä 31 tapauksessa. Luovuttajat olivat oireettomia tai vähäoireisia, ja saivat tiedon viruksesta vasta Veripalvelun otettua heihin yhteyttä.

Maaliskuun lopussa käyttöön otetuilla testeillä varmistettiin, ettei mahdollinen luovuttajalla esiintyvä hepatiitti E -virus voi siirtyä verivalmisteen kautta potilaaseen. Yleensä hepatiitti E -tartunnan saanut paranee siitä täysin, eikä jää viruksen kantajaksi. Immuunipuutteiselle potilaalle verensiirron kautta tarttuva hepatiitti E -virus voi kuitenkin aiheuttaa vakavia oireita.

Lisäksi Veripalvelu tutki hepatiitti E -viruksen esiintyvyyttä helmikuun puolivälin ja maaliskuun lopun välillä luovutettujen verien verinäytteistä jälkikäteen. Näistä verenluovutuksista tehdyt verivalmisteet oli pääasiassa jo ehditty siirtää potilaille. Selvitys osoitti, että hepatiitti E voi siirtyä veren välityksellä potilaalle, sillä Veripalveluun ilmoitettiin seitsemän epäilyä verensiirtovälitteisestä hepatiitti E -virustartunnasta. Viidessä näistä tapauksista verivalmiste arvioitiin tartunnan todennäköiseksi tai mahdolliseksi lähteeksi.

Hepatiitti E:n esiintyminen väheni selkeästi kesällä, jolloin verenluovuttajien positiivisia näytteitä oli vain yksi kuukaudessa. Syys-marraskuussa ei ole enää ollut kuin yhteensä yksi hepatiitti E -positiivinen luovuttajanäyte, mikä vastaa hepatiitti E:n esiintyvyyden tasoa Suomessa ennen epidemiaa.

Testausohjelma aloitetaan tarvittaessa uudelleen

Veripalvelu on pyytänyt hepatiitti E:n testaamisen tarpeesta näkemykset Tartuntatautien neuvottelukunnalta, Veripalvelua valvovalta viranomaiselta eli Fimealta sekä sairaaloiden asiantuntijalääkäreiltä. Yleinen näkemys on se, että jatkuva hepatiitti E -viruksen testaaminen ei ole tarpeellista tilanteessa, jossa virusta esiintyy väestössä erittäin vähän.

Tartuntatautien neuvottelukunnan käsittelyssä todettiin, että nykyisessä epidemiatilanteessa luovutetun veren jatkuva HEV-testaaminen ei ole testikustannukset huomioiden vaikuttavaa resurssien käyttöä kansallisesti. Neuvottelukunta kuitenkin painotti, että HEV-epidemiatilannetta on seurattava tarkasti ja jos merkkejä uudesta epidemiasta havaitaan, luovutetun veren testaaminen tulee viiveettä käynnistää uudelleen.

Näin ollen Veripalvelu lopettaa toistaiseksi hepatiitti E:n testaamisen verenluovuttajista 2.12.2024 alkaen. Sama koskee kantasoluluovuttajia, joilta myös testattiin hepatiitti E -viruksen esiintymistä epidemian aikana, ilman yhtäkään löydöstä. Samalla Veripalvelu varautuu kuitenkin aloittamaan testauksen uudelleen nopeasti, mikäli viruksen esiintyminen lisääntyy ja tulee uusia epidemioita.

Mikä on hepatiitti E -virus?

Hepatiitti E -virus on maksatulehdusta aiheuttava virus. Viruksesta on erilaisia muotoja. E-hepatiitti on yleinen matalan hygienian tason maissa, joissa tartunta tapahtuu esimerkiksi saastuneen veden välityksellä. 2000-luvulla Euroopassa on tunnistettu viruksen genotyyppi, joka esiintyy ihmisillä sekä muun muassa sioilla ja riistaeläimillä. Euroopassa hepatiitti E -viruksen tartunnan pääasiallinen lähde on huonosti kypsennetty sianliha.

Hepatiitti E -tartunta on perusterveellä henkilöllä useimmiten vähäoireinen tai oireeton ja paranee itsestään. Viruksen kantaja ei välttämättä edes huomaa sitä. Eurooppalainen hepatiitti E -genotyyppi voi kuitenkin aiheuttaa vakavan maksatulehduksen henkilöille, joiden vastustuskyky on heikentynyt, esimerkiksi kantasolu- ja elinsiirtopotilaille sekä henkilöille, joilla on maksasairaus. Krooniset hepatiitti E -infektiot ovat harvinaisia.