Vihreiden MEP Ohisalo: Ursula von der Leyenin on palautettava luottamus demokraattisten ryhmien yhteistyöhön

Vihreiden europarlamentaarikko Maria Ohisalo nostaa Instagram-julkaisussaan esiin, että täysistunnossa käydyn debatin ja viime viikkoina nähdyn sekavan poliittisen näytelmän perusteella on selvää, että uusi komissio aloittaa työnsä riitaisissa merkeissä ja luottamuspula on suuri.

“Kesällä tehty yhteinen eurooppamyönteisten, demokraattisten parlamenttiryhmien sopu on rikottu jo monta kertaa tämän syksyn aikana. Kokoomuksen euroryhmä EPP on pitkin syksyä tehnyt yhteistyötä äärioikeistolaisten ryhmien kanssa, vesittänyt metsäkatoasetuksen vastoin yhteistä sopua ja asettanut koko Euroopan parlamentin demokraattisen päätöksentekoprosessin naurunalaiseksi muun muassa sotkemalla jäsenmaiden sisäpolitiikan komissaarikuulemisten lyömäaseeksi,” Maria Ohisalo sanoo.

Ohisalo painottaa, että komission puheenjohtaja Ursula von der Leyenilla on nyt näytön paikka vihreiden luottamuksen voittamisessa takaisin.

“Vihreät ovat olleet mukana neuvotteluissa komission kokoonpanosta, tehtävistä ja tavoitteista alusta lähtien rakentavasti ja keskustellen. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että menimme neuvotteluissa loppuun asti, saimme tärkeitä kirjauksia muun muassa komissaarien tehtäväkuvauksiin ja komission tavoiteohjelmaan. On mielestäni myös tärkeää, että komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on julkisesti sanonut haluavansa jatkaa yhteistyötä vihreiden kanssa. Nähtäväksi jää, miten tämä toteutuu samalla, kun parlamentin puolella von der Leyenin oma EPP-ryhmä pelaa aivan omaa peliään,” Ohisalo sanoo.

“Joka tapauksessa odotan nyt, että komissio alkaa työhönsä nopeasti ja tehokkaasti. Ilmasto- ja luontotoimet eivät odota, meidän on tehtävä enemmän ja nopeammin. Samaan aikaan meidän on huolehdittava siitä, että jokaisella on katto pään päällä, pääsy koulutukseen ja työelämään, oikeus toimeentuloon ja terveydenhuoltoon. On varmistettava, että kaikkien ihmisoikeudet toteutuvat,” Ohisalo lopettaa.