Vesistöjen vedenkorkeudet ja pohjavedet tavanomaista alempana Etelä-Savossa

Kymijoen vesistöalueeseen kuuluvan Mäntyharjun reitin latvoilla Iso-Naakkiman vedenkorkeus on 12 senttimetriä tavanomaista korkeutta alempana. Sen alapuolisella Kyyvedellä vedenpinta on puolestaan 14 senttiä alle ajankohdan keskimääräisen vedenkorkeuden.

Vesistöketjussa Kyyveden alapuolella sijaitsevan ja Kissakosken voimalaitoksen säätelemän Puulan vedenkorkeus on tällä hetkellä tasolla NN +94,45 eli noin 8 cm tavanomaista alempana ja Puulan alapuolisen Vahvajärven vedenkorkeus on puolestaan 5 cm alle ajankohdan keskimääräisen vedenkorkeuden.

Mäntyharjun reittiä alaspäin tultaessa Lahnavesi on lähellä ajankohdan tavanomaista korkeutta (- 2 cm) ja Lahnaveteen laskeva Pyhävesi-Kallavesi 15 cm tavanomaista alempana. Reitin alaosalla Vuohijärvessä vedenpinta on 12 cm tavanomaista vedenkorkeutta alempana. Sysmän reitin latvajärvellä Suonteella vedenpinta on 11 cm tavanomaista korkeutta alempana.

Myös Saimaalla vedenkorkeus ajankohtaan nähden keskimääräistä alempana

Vuoksen vesistöalueella Saimaan Pihlajavesi on ajankohtaan nähden 16 cm keskimääräistä pinnantasoa alempana. Saimaan keskusallas on puolestaan 30 cm keskimääräistä pinnantasoa alempana myös Lappeenrannan Lauritsalan havaintoasemalla. (NN+75,57 m). Savonlinnassa sijaitsevan Suurijärven vedenpinnan korkeus on 12 cm alempana ajankohdan tavanomaiseen verrattuna.

Pohjavedenpinnat ovat laskusuunnassa

Pohjaveden tasossa ollaan paikoin aivan pitkän mittausjakson minimissä, mutta paikallinen vaihtelu on kuitenkin suurta. Syksyn vähäisten sateiden vuoksi normaalia loppusyksyn pohjavesitasojen nousua ei ole tänä vuonna esiintynyt. Näillä näkymin pohjavesitilanteeseen ei saada parannusta kuin aikaisintaan vasta ensi keväänä. Tästä saattaa aiheutua pintavesikaivojen kuivumista ja haittaa vedenottamoiden veden laadulle.

Millaiseksi loppuvuoden vesitilanne näyttää tämänhetkisten ennusteiden mukaan kehittyvän?

Järvien vedenkorkeuksien ennakoidaan olevan nousussa johtuen marraskuussa sataneen lumen sulamisesta ja vesisateista. Mikäli loppuvuoden lämpötila on lauha ja sateinen, niin vesitilanne palautunee lähelle tavanomaista.

- Maan länsiosissa on tällä hetkellä tulvia, mutta Etelä-Savossa on viime päivien sateista huolimatta poikkeuksellisen kuivaa, kertoo Etelä-Savon ELY-keskuksen vesitalousasiantuntija Ari Luukkonen. -Seuraamme alueen vedenpintojen tasoa ja teemme yhteistyötä muiden viranomaisten kanssa. Mikäli sääolosuhteet muuttuvat sellaisiksi, että alueelle olisi tulossa hyydetulvien riski, tiedotamme siitä erikseen.