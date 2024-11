Fingrid laski liikkeeseen 500 miljoonan euron vihreän joukkovelkakirjalainan

Fingrid ottaa käyttöön siirtojenhallintasopimuksen sähköverkon siirtohuippujen tasaamiseksi 22.11.2024 11:16:31 EET | Tiedote

Sähköverkon siirtohuippujen tasaamiseksi tarvitaan uusia keinoja. Yhtenä uutena keinona Fingrid on ottanut käyttöön siirtojehallintasopimuksen, jossa sovitaan sähkön tuotannon tai kulutuksen joustosta tarvittaessa kantaverkon siirtojen hallinnan tarpeisiin. Sopimuskumppaniksi sopii toimija, jolla on vähintään 10 megawatin suuruinen sähkön tuotannon tai kulutuksen säätökyky. Tavoitteena on solmia ensimmäiset sopimukset tämän vuoden aikana.