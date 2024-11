Aluehallitukselta isoja talouspäätöksiä edelleen aluevaltuuston 9.12. kokoukseen

Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen (VAKE) aluehallitus kokoontui tiistaina 26. marraskuuta Tikkurilassa. Kestoaiheeksi noussut hyvinvointialueen taloustilanne oli läsnä useassa asiakohdassa tälläkin kertaa. Kokouksessa käsiteltiin VAKEn asiakkaita suoraan koskettavia aiheita, kuten vuoden 2025 asiakasmaksuja.

Hyvinvointialuejohtajan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2025–2027 on julkaistu 22.10.2024. Tämän jälkeen aluevaltuutetuilla ja aluevaltuustoryhmillä on ollut mahdollisuus kysyä ja tehdä muutosesityksiä liittyen hyvinvointialuejohtajan talousarvioesitykseen.

Muutosesitykset on käsitelty talousarvio- ja -suunnitelmaneuvottelukunnan kokouksessa pidetyissä talousarvioneuvotteluissa 19.11.2024.

Aluehallitus käsitteli osaltaan talousarvion, ja päätti lähettää sen aluevaltuuston kokoukseen hyväksyttäväksi 9. joulukuuta.

Asiakasmaksuja tarkistetaan vuodelle 2025

Aluevaltuustoryhmät käsittelivät esitystä vuoden 2025 asiakasmaksuiksi osana talousarvio- ja taloussuunnitelmaneuvottelukunnan talousarvioneuvotteluita marraskuussa. Aluehallitus päätti esittää aluevaltuustolle asiakasmaksuhinnaston hyväksymistä. Hyväksyttäväksi esitetty asiakasmaksuhinnasto on luettavissa kokonaisuudessaan VAKEn päätössivustolla.

Muina talousasioina kokouksessa käsiteltiin muun muassa VAKEn osavuosikatsaus 3/2024 ajalta 1.1.-30.9.2024; toimenpiteiden toteutumisen seuranta ja vaikutusten arviointi koskien toimialojen euromääräisiä tavoitteita sekä toimenpiteitä vuoden 2024 talousarviossa pysymiseksi; VAKEn talous- ja palvelukehityskatsaus sekä investointisuunnitelma 2026–2029.

Aluehallitus teki kokouksessa useita muitakin tärkeitä päätöksiä. Aluehallitus päätti muun muassa hyväksyä siirtymäkauden vuokrasopimusten jatko-option käyttämisen Vantaan ja Keravan kaupunkien kanssa; siirtää neuvonnan ja taloudellisen tuen yksikön sosiaalisen luototuksen asiakastoiminnan Tikkurilassa osoitteeseen Neilikkatie 17; hyväksyi päivitetyt vanhusten palvelujen myöntämisen perusteet 1.1.2025 alkaen sekä päätti siirtää Hakunilan päivätoimintakeskuksen vanhusten kuntouttavan päivätoiminnan osaksi muiden päivätoimintapisteiden toimintaa.

Aluevaltuuston kokous, johon muun muassa talousarvio lähettiin päätöksentekoon, on 9. joulukuuta.

Kokouksen jälkeen aluehallituksen puheenjohtaja Maarit Raja-Aho kiitti aluehallituksen yhteistyöhenkeä.

“Kokouksessa käytiin jälleen hyvää keskustelua. Kautta hallitustyöskentelyn on ollut ilo nähdä, että erilaiset näkemykset saavat kokouksissa tilaa. Se on sekä alueen asukkaiden että demokratian etu. Kaikki aluehallituksessa ymmärtävät, että kukin taho lähestyy asioita omasta näkökulmastaan käsin - ja vaikka itse seisoisi mielipiteissään vastarannalla, on aina valmis kuulemaan toisen näkemyksen. Tämä edesauttaa päätöksentekoa.”, Raja-Aho totesi.

Tarkistettu pöytäkirja aluehallituksen kokouksesta on luettavissa hyvinvointialueen päätössivustolla 3.12.2024 klo 12 alkaen.

Lisätietoja antavat hyvinvointialuejohtaja Timo Aronkytö, timo.aronkyto@vakehyva.fi sekä aluehallituksen puheenjohtaja Maarit Raja-Aho, maarit.raja-aho@vakehyva.fi.