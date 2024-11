Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi talousarvion vuodelle 2025

Helsingin kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 27. marraskuuta talousarvion vuodeksi 2025 ja taloussuunnitelman ohjeellisena vuosille 2025–2027.

Ensi vuoden talousarviossa Helsinki jatkaa vastuullisen taloudenpidon linjalla samalla panostaen erityisesti lapsiin ja nuoriin, keskeisiin palveluihin sekä segregaation ehkäisytoimiin.

Helsingin kasvun edellyttämät investoinnit pysyvät edelleen korkealla tasolla. Vuonna 2025 kunta-Helsingin investoinnit ovat yhteensä 985 miljoonaa euroa. Investointiohjelman lähtökohtana on käynnissä olevien hankkeiden ja lakisääteisten palveluiden rahoituksen turvaaminen. Kunta-Helsinki tarkoittaa Helsingin kaupunkia ilman valtiorahoitteista sosiaali-, terveys- ja pelastustoimialaa.



Valtuusto hyväksyi Makasiinilaiturin ja Pakkahuoneenlaiturin perusparannuksen hankesuunnitelman



Lisäksi valtuusto hyväksyi kokouksessaan Makasiinilaiturin ja Pakkahuoneenlaiturin perusparannuksen hankesuunnitelman.

Perusparannus on ensimmäinen osa Eteläsataman alueen maankäytön vaiheittaista toiminnallista kokonaismuutosta. Hankkeen kokonaishinta on noin 31 miljoonaa euroa.

Tavoitteena on kehittää rantavyöhykettä niin, että alueesta muodostuisi keskustan elinvoimaisuutta tukeva toiminnallisesti eheä kokonaisuus ja osa käveltävää keskustaa.

Pakkahuoneenlaiturin aluetta tavoitellaan pääosin kaupunkilaisten käyttöön poistamalla satamatoimintaan liittyvät turvatoimialueen kiinteät aidat. Tarkoituksena on vapauttaa alue heti, kun Helsingin Sataman toimintojen keskittäminen ja uudelleenjärjestely sen mahdollistaa.

Alueen asemakaavoituksen ja toteutuksen pohjana on laatu- ja konseptikilpailun voittajaksi valittu Konsortium Granin Saaret -hanke. Alueelle on suunnitteilla myös uusi arkkitehtuuri- ja designmuseo, jonka suunnittelukilpailu on parhaillaan käynnissä. Arkkitehtuuri- ja designmuseon ja Saaret-hankkeen rakentamista ei voida aloittaa ennen kuin Makasiinilaituri on korjattu. Pakkahuoneenlaituri korjataan, jotta alueella ei tarvitse aloittaa massiivista rakenteen perusparantamista heti uuden maankäytön valmistuttua.

Kaupunkistrategian mukaan Eteläsatamasta ja Makasiinirannasta kehitetään elämyksellistä keskusta, joissa kulttuuri ja vapaa-aika ovat vahvasti läsnä.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi myös Rajasaarentie 6 asemakaavan muutoksen. Kaavaratkaisu mahdollistaa nykytarpeisiin soveltuvien varhaiskasvatuksen tilojen sijoittamisen uudisrakennukseen huonokuntoisen ja liian pieneksi jääneen päiväkotirakennuksen tilalle. Suojellulle Huvila Bråvallalle muodostetaan oma tonttinsa, joka osoitetaan liike- ja toimistorakennusten korttelialueeksi.

Valtuusto käsitteli myös kahta ryhmäaloitetta, jotka molemmat käsittelivät hoitotakuun säilyttämistä Helsingissä.

Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjat -sivulla.

