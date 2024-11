Tiet murenevat - Puumala ja Sulkava vaativat teiden kunnostuksia

Puumala ja Sulkava vaativat teiden kunnostuksia

Puumalan ja Sulkavan kunnanhallitukset vetoavat Pohjois-Savon ELY-keskukseen ja maan hallitukseen, jotta biotalouden kuljetusten kannalta kriittiset väylät Sulkavan ja Puumalan sekä Sulkavan ja Virmutjoen väleillä saadaan kunnostettua lähivuosina.

Sulkavan ja Puumalan välisellä maantiellä 434 liikkuu päivittäin keskimäärin noin 500 ajoneuvoa ja kesäaikaan lähes 700 ajoneuvoa. Raskasta liikennettä tällä, yhdellä Suomen mutkaisimmista ja mäkisimmistä tieosuuksista kulkee noin 80 ajoneuvoa vuorokaudessa.

Sulkavan ja Ruokolahden Virmutjoen välisellä maantiellä 438 liikkuu puolestaan keskimäärin noin 430 ajoneuvoa päivässä ja kesäaikaan noin 530 ajoneuvoa päivässä. Raskasta liikennettä liikkuu noin 50 ajoneuvon verran.

Venäjän Ukrainaan kohdistaman hyökkäyssodan myötä ja rajan sulkeuduttua on Suomen sisäinen metsäteollisuuden kuljetusliikenne kasvanut. Tämä näkyy selkeästi maanteiden kulumisena. Kummallakin tieosuudella on havaittavissa paikka paikoin pahoja tienreunojen painumisia ja urautumista erityisesti mutkien kohdilla sekä reikiä, jotka vaarantavat liikenneturvallisuutta. Talvikunnossapito on haastavaa teiden kunnosta johtuen. Lisäksi erityisesti Sulkavan ja Puumalan välinen tieosuus on pahoin lähes umpeen kasvanut, mikä hankaloittaa korkeiden kuljetusten ja kuorma-autojen liikennöintiä, sillä puiden oksat ottavat kiinni kalustoon. Teiden varret tulisi ensi tilassa raivata vahinkojen välttämiseksi. Teiden heikosta kunnosta kärsivät vakavimmin ammattiliikenne ja sen kalusto.

Välittömässä korjaustarpeessa on myös Partalansaarella sijaitseva Kietäväläntie 15176, jonka matkailullinen arvo on kasvanut Puumalan ja Sulkavan kuntien yhteisen Sillat ja Lossit -pyöräilyreitin myötä.

Puumalan ja Sulkavan kunnanhallitukset katsovat, että maanteiden kunnostaminen on yksi keskeinen toimi, jolla parannetaan yritystoiminnan olosuhteita itäisessä Suomessa. Teiden kunnon parantamisella ehkäistään kaluston vaurioitumista ja edistetään liikenneturvallisuutta. Hyväkuntoiset tiet mahdollistavat myös pendelöinnin, mikä on kummallekin muuttovoittoiselle kunnalle tärkeää.

