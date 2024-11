Rajut leikkaukset uhkaavat kulttuuritapahtumia ympäri Suomen

Hyvitysmaksuvaroilla tuetaan monipuolista tapahtumaverkostoa ympäri Suomen. Esimerkiksi Musiikin edistämissäätiö on tukenut hyvitysmaksuvaroilla tuhansia konsertteja ja pienempien paikkakuntien festivaaleja yli 200 kunnassa ympäri Suomen.

Rahoituksen romahdus köyhdyttää kulttuuritapahtumien tarjontaa, ja ajan saatossa ne keskittyvät suurille paikkakunnille kunnes vain suurimmat tapahtumat selviävät.

Leikkaus vaikuttaa myös tekijöiden ansaintamahdollisuuksiin. Tie menestyväksi musiikin- tai elokuvantekijäksi on pitkä taival, joka tarvitsee tukea siinä kuin muutkin yritykset.

”Yhtyeemme nykyistä suosiota ja sen suomaa vakaata toimeentuloa edelsi hyvin perinteinen freelance-muusikon arki, joka olisi käynyt luultavasti ylivoimaiseksi sekä taloudellisesti että henkisesti ilman musiikin tekemiseen ja sen esittämiseen saamaamme tukea”, kertoo Vesterinen-yhtyeestä tuttu laulaja Tero Vesterinen.

Tapahtumien alasajo näivettää kulttuuria ja Suomea

Paikallisilla tapahtumilla on suuri merkitys alueelliseen elinvoimaisuuteen ja vetovoimaan.

Hyvitysmaksuleikkaus kohdistuu rajusti sekä esiintyjiin että yleisölle keikkoja järjestävään sektoriin. Välillisesti se vahingoittaa myös muuta paikallista yritystoimintaa, joka hyötyy elävästä kulttuuritoiminnasta. Leikkauksen seurauksena etenkin pienemmiltä paikkakunnilta voi kadota useita perinteikkäitä kulttuuritapahtumia kokonaan.

”Keikkapalkkiot tulevat lipputuloista. Toisin kuin vaikka valtionosuusjärjestelmän alaisissa kulttuurilaitoksissa, meillä ei ole pelastavaa puskuria. Jos keikkoja ei ole, rahaa ei tule. Musiikin edistämissäätiön eli MES-tukien avulla artistit ja bändit pääsevät asemaan, jossa he voivat kiertää ympäri Suomea. Tämä elävöittää koko maatamme. Itsekin olen käynyt kymmenissä pikkukaupungeissa ja taajamissa”, sanoo laulaja ja lauluntekijä Maija Vilkkumaa.

“MES-tuki on ollut vaikuttamassa paitsi taiteelliseen kehitykseen myös bisneksen ja tulojen lisääntymiseen lähiympäristöjen hotelleille, ravintoloille ja jopa joukkoliikenteelle”, summaa Vilkkumaa.

Menestyviä tapahtumia ei rakenneta tyhjästä



Tapahtumista ei tule valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittäviä hetkessä. Esimerkiksi Vuoden festivaaliksi 2025 vastikään valittu Turku Jazz Festival on toiminut lähes 60 vuotta. Nykytilanteeseen on päästy kovalla työllä, jossa avustuksilla on ollut merkittävä rooli.

“Jazz City Turku järjestää nykyään vuosittain noin 100 tapahtumaa Varsinais-Suomen ja Saaristomeren alueella. Kansainvälisesti maineikkaan konserttitoiminnan vaikutukset alueen elin- ja vetovoimaan ovat kiistattomat. Rakentaminen on kulttuurialalla siis huomattavasti romuttamista hitaampaa", sanoo Jussi Fredriksson Jazz City Turun toiminnanjohtaja.

“Tukien avulla tapahtumiin tuodaan esiintyjiä ja vieraita, joita ei muutoin alueella nähtäisi ja mahdollistetaan tapahtumat yleisölle saavutettavina – myös taloudellisesti haastavina aikoina. Oulun Musiikkivideofestivaaleilla vierailee vuosittain yli 5000 kävijää, ja tukien avulla valtaosa ohjelmistosta on voitu pitää pääsymaksuttomana”, kertoo Juhani Oivo, Oulun Musiikkivideofestivaalien toiminnanjohtaja.

Yksityisen kopioinnin hyvityksen leikkaus on vastoin oikeusvaltion periaatteita



Yksityisen kopioinnin hyvitys, josta tapahtumien ja tekijöiden tuki maksetaan, on lakisääteinen korvaus siitä, että kuluttajat voivat ladata ja tallentaa esimerkiksi musiikkia, elokuvia ja tv-sarjoja omaan käyttöönsä. Hyvitys perustuu EU-direktiiviin ja Suomen tekijänoikeuslakiin, jotka velvoittavat suorittamaan kohtuullisen korvauksen tekijöille sekä näiden yhteisiin kulttuurisiin tarkoituksiin. Suomessa korvaus on toteutettu poliittisena päätöksenä valtion budjetista toisin kuin muualla Euroopassa, missä se tapahtuu laitevalmistajien, maahantuojien ja toisinaan myös jälleenmyyjien suorittamin laite- ja tallennusalustamaksuin.

”Mikään sektori ei selviä ilman vakavia ja pitkäaikaisia vaurioita 50 prosentin leikkauksista. Hyvitysmaksun uudistus on jo käynnissä. Selviäisimme ylimenokaudesta ehkä 10-20 prosentin leikkaustasolla, joka vastaisi edes jollain tasolla niitä säästötalkoita, joita nyt kaikilta julkisen talouden vakauttamiseksi edellytetään”, sanoo Tommi Saarikivi Musiikin edistämissäätiöstä.