Kesän päällystyksissä uutta pintaa Keski-Suomeen yli 230 kilometriä

Päällystystyöt toteutettiin Keski-Suomessa kahdessa päällystysurakassa ja yhdessä päällysteiden paikkausurakassa. Poikkeuksellisen suuresta työmäärästä huolimatta työt saatiin turvallisesti ja laadukkaasti maaliin ennen talven tuloa. Päällystystyöt alkoivat Keski-Suomessa toukokuun puolivälissä ja kauden viimeinen päällystyskohde valmistui tiemerkintöineen lokakuussa.

– Kaikkiaan erillisiä päällystyskohteita toteutettiin päällystyskauden 2024 aikana yhteensä 61 kappaletta. Kohteilla käytettiin asfalttimassaa yhteensä 165 485 tonnia. Määrä vastaa noin 6 500 kuorma-autollista. Päällystystöiden lisäksi kohteilla parannettiin teiden rakenteita, kunnostettiin ojia ja korjattiin rumpuja. Jalankulku- ja pyöräilyväliä päällystettiin uudelleen 6,5 kilometriä, ylläpitovastaava Markus Simonen Keski-Suomen ELY-keskuksesta laskee.

Korjausvelkarahoituksen turvin Keski-Suomen maanteiltä saatiin poistettua suuri määrä huonokuntoisia osuuksia etenkin keskivilkkailta valta-, kanta- ja seututeiltä. Ilman lisärahoitusta päällystysohjelmassa olisi ollut mahdollista toteuttaa ainoastaan vilkkaimpien maanteiden korjauksia. Vilkkaalla verkolla päällysteiden kunto pysyykin edelleen hyvänä. Keskivilkkaalla verkolla kuntokehitys on ollut suuresta päällystysmäärästä huolimatta haastava, ja toteutetuilla toimenpiteillä on pyritty estämään huonokuntoisten määrän kasvua.

Vähäliikenteisimmälle verkolle toimenpiteitä ei lisärahoituksesta huolimatta voitu juurikaan kohdistaa. Kaikkein hiljaisemmilla teillä ajomukavuudesta joudutaan valitettavasti tinkimään. Paikkaamalla pyritään varmistamaan maanteiden turvallinen käyttö. Tulevina vuosina myös päällystettyjen maanteiden parantaminen sorapintaisiksi tulee olemaan yhä ajankohtaisempaa.

Vuodelle 2025 odotetaan jatkoa korjausvelkarahoitukseen. Hallitus on esittänyt lisärahoitusta, jonka avulla on tavoitteena taittaa myös huonokuntoisten teiden määrän kasvua. Ensi vuoden päällystysohjelman laatiminen on parhaillaan käynnissä. Päällystysohjelmasta ja kohteista tiedotetaan tarkemmin vuoden 2025 alkupuolella, kun käytössä oleva rahoitus ja päällystyskohteet ovat varmistuneet.