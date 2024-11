Espoo vuokraa korttelin Keilaniemestä AB Investille – alueelle rakentuu toimistotiloja sekä hotelli- ja kongressikeskus

Hankkeen kehittäminen lähti liikkeelle lokakuussa 2019, kun kaupunginhallituksen elinkeino- ja kilpailukykyjaosto varasi tontin norjalaiselle AB Investille. Kortteli sijoittuu Keilaniemessä Keilarannan kadun eteläpuoliselle alueelle Keilaniemen metroaseman ja pikaraitiotien päätepysäkin läheisyyteen. Kortteliin rakennettavaan 34-kerroksiseen hotelliin on suunnitteilla noin 500 huonetta. Hotellin länsipuolelle suunnitellun puurakenteisen kahdeksankerroksisen toimistorakennuksen kerrosala on noin 15 000 kerrosneliömetriä. Vuokrattavan tontin kokonaisrakennusoikeus on 42 300 kerrosneliömetriä.

Espoon kaupunginvaltuusto on hyväksynyt alueen asemakaavan alkuvuodesta 2024 ja se on nyt lainvoimainen.

Tontin vuokra-aika on 30 vuotta. Vuokralaisella on myös oikeus ostaa tontti.

Tavoitteena on, että alue olisi valmis vuonna 2029. Työt alkavat ruoppaus- ja täyttötöillä.

”Keilarantaan valmistuva hotelli- ja kongressikeskus on osa Keilaniemen laajempaa kehittämistä. Valmistuttuaan hotellista tulee Keilaniemen korkein rakennus. Hanke vahvistaa merkittävästi alueen vetovoimaisuutta”, toteaa Espoon kaupunkiympäristön toimialajohtaja Olli Isotalo.