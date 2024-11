Daikin julkistaa tiukkenevat vaatimukset täyttäviä lämpöpumppuja ja investoi tulevaisuuteen

Daikinin uusimmissa lämpöpumppumalleissa käytetään uusia matalan lämmityspotentiaalin (GWP, Global Warming Potential) kylmäaineita. Niiden rinnalla tuotannossa säilyy vielä lähivuosien ajan laaja valikoima energiatehokasta R32-kylmäainetta käyttäviä lämpöpumppuja.

”Siirtymä lämmitykseen lämpöpumpuilla pienentää Suomen primäärienergian kulutusta ja mahdollistaa siirtymän kotimaassa tuotettuun energiaan. Daikinin tavoite on hallittu siirtymä uusiin kylmäaineisiin ja nykyisten lämpöpumppujen kestävän kehityksen mukainen tehokas hyödyntäminen niiden järkevän käyttöiän loppuun saakka”, Daikin Finlandin toimitusjohtaja Mikko Ropponen sanoo.

Daikinin uudet, Belgiassa tällä viikolla esitellyt lämpöpumput ovat propaania (R290) kylmäaineena käyttävä pientalojen Altherma 4 -ilma-vesilämpöpumppu, suuriin kohteisiin kuten kerrostaloihin tai liikekiinteistöihin sopivat matalan GWP:n uutta R454C-kylmäainetta käyttävät Daikin Saiko -lämpöpumput sekä esimerkiksi laajojen toimisto- ja hotellirakennusten jäähdytykseen ja lämmitykseen sopiva VRV CO 2 -järjestelmä, jonka kylmäaineena on hiilidioksidi.

Daikinin uudet lämpöpumput täyttävät jo nyt maaliskuussa voimaan astuneen EU:n F-kaasuasetuksen vaatimukset. Asetus rajoittaa asteittain ilmastoa lämmittävien fluorattujen kasvihuonekaasujen käyttöä. Ensimmäiset asetuksen kylmälaitteiden huoltoon tuomat tiukennukset tulevat voimaan lähivuosina ja tiettyjen kylmäaineiden markkinoille saattaminen lopetetaan asteittain vuoteen 2050 mennessä.

Lämpöpumppujen rooli kasvaa koko ajan Euroopassa

Daikin odottaa lämpöpumppujen kysynnän kasvavan lähivuosina merkittävästi. Vuonna 2023 Euroopassa myytiin reilut kolme miljoonaa lämpöpumppua, vuoteen 2030 mennessä lämpöpumppuja arvioidaan olevan käytössä yli 30 miljoonaa.

”Suomi on jo nyt lämpöpumppujen suurvalta, sillä pitkän lämmityskauden johdosta säästöt lämmityskustannuksissa ovat merkittäviä. Käytännössä jokaiseen uuteen asuinrakennukseen asennetaan lämpöpumppu, jonka lisäksi vanhojen sähkö-, kauko- ja öljylämmitteisten talojen energiatehokkuutta parannetaan lämpöpumpuilla”, Ropponen mainitsee.

Vastatakseen tuleviin tiukentuviin EU-määräyksiin ja lämpöpumppujen kysynnän kasvuun Daikin investoi 840 miljoonaa euroa Belgiassa Gentissä sijaitseviin tutkimus- ja kehityslaitoksiin sekä Oostendessa sijaitseviin tehtaisiin.

Ropponen korostaa, että uudet lämpöpumput on suunniteltu Euroopassa eurooppalaisille, ja ne myös valmistetaan Euroopassa.

”Tämä parantaa huoltovarmuutta ja mahdollistaa alusta alkaen pohjoisen olosuhteisiin suunniteltujen lämpöpumppujen valmistamisen ja suomalaisten näkemysten huomioimisen. Esimeriksi viime talvena uusia Daikinin lämpöpumppuja viimeisteltiin koko pakkaskauden läpi jatkuneissa kenttätesteissä Hailuodossa ja Äkäslompolossa”, Ropponen kertoo.

Uusia tuotteita, teknologioita ja kylmäaineita

F-kaasuasetus johtaa vanhojen kylmäaineiden asteittaiseen korvaamisella uusilla vaihtoehdoilla. Daikin jatkaa vaihtoehtoisten kylmäaineiden ja uusien tekniikoiden tutkimusta ja kehittämistä optimoidakseen lämpöpumppuratkaisut monenlaisiin kohteisiin, sillä yhtä kaikille sopivaa ratkaisua ei ole olemassa.

Ensimmäinen pientalojen R290-lämpöpumppu Altherma 4

Altherma-sarjan lämpöpumppuja on myyty jo yli miljoona kappaletta Euroopassa. Daikin Altherma on eniten myyty pientalojen lämpöpumppu Euroopassa vuonna 2006 tapahtuneen ensimmäisen sukupolven version julkaisun jälkeen.

Altherma 4 on nimensä mukaisesti Daikinin neljännen sukupolven ilma-vesilämpöpumppumallisto. Siinä käytetään luonnollista kylmäainetta propaania (R290), jonka GWP on hallitustenvälisen ilmastopaneeli IPCC:n mukaan erittäin alhainen 0,02. Uusi Altherma on yhteensopiva kolmannen osapuolen kotiautomaatiojärjestelmien ja kodin energianhallintajärjestelmien kanssa.

Altherma 4 -sarjassa näkyy Daikinin laaja asiantuntemus lämpöpumpputeknologian alalla. Lämpöpumpuissa yhdistyy hiljaisuus, energiatehokkuus, helppokäyttöisyys, moderni muotoilu ja korkea turvallisuus. Uudessa Altherma 4:ssä on otettu käyttöön lukuisia turvallisuutta parantavia ominaisuuksia, kuten kaasunerotin, vuodonilmaisin ja koneellinen tuuletus.

Uusi hiilidioksidia kylmäaineena käyttävä VRV-järjestelmä

Daikinin uusi VRV CO 2 -järjestelmä on kaupallisiin rakennuksiin käytettäväksi suunniteltu usean sisäyksikön lämmitys- ja jäähdytysjärjestelmä, jonka kylmäaine on hiilidioksidi.

VRV CO 2 -järjestelmä mahdollistaa esimerkiksi hotelleissa, toimistoissa ja kerrostaloissa yksilöllisen lämpötilan säädön kaikissa eri tiloissa. Yhteen ulkoyksikköön voidaan liittää jopa 64 sisäyksikköä ja kehittynyt invertteritekniikka auttaa vähentämään energiankulutusta.

Suurten kohteiden R-454C-ilma-vesilämpöpumppu Daikin Saiko

Uusi Daikin Saiko -lämpöpumppu soveltuu esimerkiksi kerrostalojen ja kaupallisten kohteiden lämmitykseen ja lämpimän käyttöveden tuottamiseen. Lämpöpumpun edistyksellinen invertteriohjattu kompressoritekniikka parantaa lämmityksen energiatehokkuutta merkittävästi. Kompakti ja hiljainen ilma-vesilämpöpumppu tuottaa jopa 70-asteista vettä lämmitykseen ja se on saatavana 16–85 kW teholuokissa.

Kylmäaine R-454C

Daikinin kehittämä R32 on nykyisin suosituin kylmäaine asuinrakennusten ilma-vesilämpöpumpuissa ja ilmalämpöpumpuissa. R32:n lämmityspotentiaali on 675, joka on vain noin kolmannes aiemmin yleisesti käytetyn R410A-kylmäaineen lämmityspotentiaalista.

Daikin kierrättää valmistamiaan kylmäaineita varmistaakseen nykyisten laitteiden ylläpidon jatkossakin. Käyttämällä uusia kylmäaineita kuten R-454C:tä Daikin voi jatkossakin tarjota energiatehokkaita lämpöpumppuratkaisuja asuinrakennuksiin.