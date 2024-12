Museokeskus Taika tarjoaa vuonna 2025 monipuolisen kattauksen historiaa ja nykytaidetta

Hyvinkään kaupunginmuseon puolella avautuu helmikuun alussa Villan ja muodin lumoissa – Tarinoita ja tuotteita Hyvinkään villatehtaalta, joka on auki koko ensi vuoden. Näyttely on tarina siitä, kuinka suomalaiset villatuotteet valloittivat kuluttajien sydämiä maailmalla muotitalojen mallistoissa siinä missä kaupungistuvan kotimaan kodeissakin.



Samaan aikaan kaupunginmuseon näyttelyn kanssa aukeaa taidemuseon puolella Hyvinkään uusi sukupolvi, joka esittelee viisi hyvinkääläistä, uransa alkuvaiheilla olevaa nuorta taiteilijaa: Anja Korkiakankaan, Aino Rytkösen, Niko E. Saaren, Rosalia Silferin ja Musta Sappi -nimellä taidetta tekevän Jukka Saranpään. Näyttelyn on kuratoinut kuvanveistäjä Maija Helasvuo.



Kesäksi avautuu museokeskus Taikan Kesäkahvila, joka tarjoaa museokävijälle kattauksen erilaisia näkökulmia taidemuseon kokoelmateoksiin. Näyttely kutsuu istumaan alas, nauttimaan kahvilan antimista, ja viettämään aikaa taiteen parissa.



Syksyllä Taikan isossa salissa nähdään nykytaiteilijanelikko Sampo Apajalahden, Mika Helinin, Kim Jotunin ja Jussi Juurisen yhteisnäyttely Pala palalta, jonka kantavia teemoja ovat leikkisyys ja tilallisuus. Näyttely koostuu lattiasta kattoon ylettyvistä massiivisista rakenteista, puuveistoksista, maalauksista ja painomenetelmin toteutetuista töistä.



Näyttelyihin liittyy myös mittava, erilaiset yleisöt huomioiva oheisohjelma.



Museokeskus Taikan näyttelyt 2025



