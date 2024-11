Gigantin yritysmyynnin aamutapahtumat keräsivät ennätysmäärän osallistujia – hybridityö ja joululahjat näkyivät hankinnoissa

Gigantin VIP-aamuina tunnetut yritystapahtumat ovat kolme vuotta vanha konsepti, jonka suosio jatkaa kasvuaan. Kaksi kertaa vuodessa Gigantin yritysasiakkaille järjestettävät, valtakunnalliset tapahtumat ovat keränneet tähän mennessä jo tuhansia osallistujia ympäri Suomen. Nyt 27.11. yritysaamut järjestettiin Vantaan Tammiston, Espoon Suomenojan, Helsingin Forumin, Raision, Jyväskylän, Tampereen, Lielahden, Kuopion, Oulun, Porin, Joensuun, Lappeenrannan ja Lahden myymälöissä.

”Aamutapahtumien tavoitteena on rauhallinen mutta tehokas kohtaaminen, jossa yritysasiakkaamme saavat kaikki tarpeensa hoidettua kerralla, tuotteista tukipalveluihin ja suunnitteluapuun. Avaamme myymälät tuntia ennen ovien aukeamista, tarjoamme aamupalaa, tuntuvia ostoetuja ja alan ajankohtaisia kuulumisia”, kuvailee Gigantin yritysmyynnin myyntipäällikkö, Joonas Rökman.

“Nyt kiinnostus tilaisuuksia kohtaan oli suurempi kuin koskaan, mikä ilmeni 140 % kasvaneena kävijämääränä ja yli 200 % lisääntyneenä myyntinä. Ostosten keskittäminen näkyi ja Black Friday -tarjouksia hyödynnettiin. Asiakkaat myös arvioivat tapahtuman jälleen onnistuneeksi: 98 % palautekyselyyn vastanneista oli erittäin tyytyväisiä tai perustyytyväisiä, ja suurin osa koki asiointikokemuksensa ‘huipuksi’.”

Hybridityö ja joululahjat näkyivät yritysasiakkaiden hankinnoissa

Rökmanin mukaan tämänvuotisten VIP-aamujen yrityshankinnat ovat heijastelleet tarpeita tehokkuuteen ja arjen helpottamiseen. Laitteiden halutaan palvelevan entistä monipuolisemmin, mutta myös viihtyisyyteen ja työhyvinvointiin on herätty uudella tavalla.

”Yksi vahvimmista trendeistä on ollut hybridityön tukeminen. Rakennetaan mukavia, ergonomisia työpisteitä ja hankitaan kommunikointivälineitä uusimmilla ominaisuuksilla. Robotti-imurit pörräävät sekä kotitoimistojen että konttoreiden lattioilla, ja tekoäly on tullut laitteisiin – esimerkiksi kannettavia tietokoneita Microsoft 365 Copilot-avustajalla on ostettu paljon”, Rökman kertoo.

Toinen merkittävä kiinnostuksen kohde on ollut yritysten yhteistilat. ”Keittiöratkaisut ovat suosittuja ympäri vuoden, mutta joulusesonki tuo selkeästi mukanaan tarpeen parantaa työpaikkojen viihtyvyyttä. Epoq-keittiöitämme on hankittu yhä enemmän toimistotiloihin ja asuntorakentamiseen, lisäksi kahvi- ja astianpesukoneet ovat olleet kysyttyjä.”

Marraskuun lopun VIP-aamuissa tehtiin myös paljon joululahjahankintoja. Suosituin yritysasiakkaiden lahjaostos olivat kuulokkeet eri muodoissaan. Gigantin Black Friday -tarjouksien ostetuimmat tuotteet olivat Apple Airpods Pro -kuulokkeet, Samsung S24 -puhelin ja kannettavien tietokoneiden Samsung Galaxy Book4 -sarja.

Kohtaamiset ja asiakaspalautteet yritysaamujen arvokasta antia

Asiakkaiden palautteet yritysaamuista kertovat, että tapahtumien suosio perustuu tehokkaan asioinnin ohella mahdollisuuteen saada henkilökohtainen yhteys asiantuntijoihin. Useat nyt osallistuneet asiakkaat kiittivät tapahtumien huomioivaa luonnetta, ja mahdollisuutta hoitaa monipuolisetkin tarpeet saman myyjän kanssa.

”Käymme palvelun yhteydessä hyviä keskusteluja ja saamme arvokasta palautetta, minkä myötä pääsemme kehittämään yritysaamujen konseptia ja vastaamaan asiakkaiden toiveisiin yhä paremmin. Toistaiseksi olemme järjestäneet VIP-aamuja vain Gigantin yritysasiakkaiksi rekisteröityneille, mutta tulevaisuuden suunnitelmissa ovat myös erilaiset yrityskohtaamiset yhä laajemmille yleisöille”, Rökman tiivistää.

”Tavoitteemme on jatkaa tietoisuuden kasvattamista siitä, että toimimme näin vahvasti yrityssektorilla, ja tarjoamme kodinkone-, elektroniikka- ja yhteisötilojen ratkaisut avaimet käteen -periaatteella. Meillä on yritysasiantuntijat 38 myymälässä ja B2B-verkkokauppa, valtakunnallinen B2B-myyntipalvelu ja asiakkuuspäälliköt, sekä projektimyynnin tiimi. Meille on tärkeää, että yritysasiakkaat saavat lähestyttävää palvelua juuri sieltä, mistä itse haluavat.”

Kutsuja tuleviin yritysaamuihin saa rekisteröitymällä Gigantin yritysasiakkaaksi.