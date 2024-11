Maaseudun yritystuet kiinnostavat Varsinais-Suomessa – 164 tukea myönnetty vuoden aikana

EU:n maaseuturahoituskauden 2023–2027 aikana Varsinais-Suomessa on myönnetty jo 164 maaseudun yritystukea. Maaseuturahoitusta myöntävät Varsinais-Suomessa ELY-keskus ja Leader-ryhmät, jotka kertoivat yritystukien tilanteesta maanantaina 25. marraskuuta järjestämässään tiedotustilaisuudessa.

ELY-keskuksen kautta rahoitusta on myönnetty kuluneen vuoden aikana 64 yritykselle ja Leader-ryhmien kautta 100 yritykselle. Käsittelyssä on parhaillaankin useita hakemuksia, joten lisää tukipäätöksiä tullee vielä ennen vuoden vaihdetta.

Varsinais-Suomessa maaseudun yritystukea tänä vuonna saaneiden hankkeiden kokonaiskustannukset nousevat yhteensä jo yli 22 miljoonaan euroon. Suurimmat hankkeet ovat kokonaiskustannuksiltaan jopa kaksi miljoonaa euroa. Toisaalta mukana on myös paljon Leader-ryhmien myöntämiä 2 000 ja 3 000 euron valmistelurahoja ja käynnistystukia. Niiden rooli maaseuturahoituksessa on korostunut, kun vastaavien tukien tarjonta on vähentynyt muissa rahoituskanavissa.

Työtä, toimeentuloa ja kasvun edellytyksiä

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen maaseutuyksikön johtava yritysasiantuntija Hilkka Halla kertoi tiedotustilaisuudessa, että maaseudun yritystukien avulla halutaan luoda maaseudulle työtä, toimeentuloa ja kasvun edellytyksiä.

Hilkka Halla kertoo, että vuoden aikana ELY-keskus on myöntänyt jo 64 yritystukea, joiden yhteen laskettu tukisumma on vähän yli viisi miljoonaa euroa. Niistä 46 on ollut investointitukia, 17 yritysten kehittämistukia tai toteutettavuustutkimuksia, ja yhden tuen avulla on aloitettu maatilan yhteydessä muuta yritystoimintaa.

– Yritysten kehittämistuille ja toteutettavuustutkimuksille on myönnetty Varsinais-Suomessa tukia enemmän kuin missään muualla Suomessa. Kyseessä on uusi tukimuoto ja sille on selvästi ollut kysyntää. Näiden tukien avulla syntyy usein jotain sellaista, mikä johtaa myöhemmin investointeihin ja uusiin työpaikkoihin, Halla sanoo.

Toinen uusi tukimuoto tällä kaudella on erillinen uusiutuvan energian tuki. Uusiutuvaa lämpöä, sähköä tai biopolttoaineita tuottavat ja myyvät yritykset voivat saada EU:n maaseuturahoitusta uusien laitosten rakentamiseen tai vanhojen laajentamiseen.

– Tähän tukimuotoon emme ole vielä saaneet hakemuksia, mutta odotamme niitä kovasti, kommentoi Halla.

Tukia on haettu tasaisesti joka puolelta Varsinais-Suomea. Rahallisesti eniten tukea on myönnetty Loimaan seudulle, mutta kappalemäärissä tukia on myönnetty eniten Salon seudulle. Tämä selittyy sillä, että Loimaan seudulla on tehty paljon isoja investointeja ja Salon seudulla taas pienempien kehittämistukien osuus on poikkeuksellisen suuri.

Investointeja ja kehittämistä

Tämän vuoden kolme suurinta investointihanketta ovat kaikki kahden miljoonan euron hankkeita, mikä onkin tuettavien hankkeiden maksimikustannus: Rehux Oy investoi Liedon Tarvasjoella uuteen tuotantolinjaan ja varastoon. Pakkauskartano Oy tekee uuden vastaanottohallin ja lähettämön Laitilaan. Kieku Oy taas kehittää ja uudistaa pakkaamotoimintaansa Loimaalla.

Kehittämistukihankkeissa maksimikustannus on 100 000 euroa, ja niitäkin on Varsinais-Suomessa kolme: TerCo Engineering Oy on saanut tukea lietesiilon ja putkihihnakuljettimen kehitysprojektiin Marttilassa. NP Creations Oy suunnittelee Salossa tuen avulla kansainvälistymistoimenpiteitä. Inlisol Oy taas kehittää Uudessakaupungissa ikääntyneiden etähoitoon soveltuvaa pilvipohjaista ohjelmistoa.

Leader-tukea on myönnetty sadalle yrityshankkeelle

Leader Ravakan hanke- ja yritystukiasiantuntija Heidi Jaakkola esitteli tiedotustilaisuudessa Varsinais-Suomen Leader-ryhmät, joita ovat Turun seudulla toimiva Varsin Hyvä, saaristossa toimiva I samma båt – Samassa veneessä, Loimaan seudulla ja Somerolla toimiva Jokivarsikumppanit, Vakka-Suomessa ja Satakunnassa toimiva Ravakka sekä Salon seudulla ja Uudenmaan puolella toimiva Ykkösakseli.

Leader-ryhmien myöntämät yritystuet sopivat ennen kaikkea yritystaipaleen alkuvaiheeseen ja kokeiluihin sekä alle 100 000 euron investointeihin.

Tämän vuoden aikana Leader-ryhmien kautta EU:n maaseuturahoitusta on myönnetty Varsinais-Suomessa tasan sadalle yrityshankkeelle. Niistä 54 on ollut yritysten kehittämistukia, 28 yritysten investointitukia ja 18 yritysten käynnistämistukia. Leader-ryhmien myöntämien yritystukien määrä on yhteensä jo 439 000 euroa. Rahallisesti suurin osa tuista on mennyt yritysten investointeihin. Niihin myönnetyn tuen määrä on yhteensä 210 000 euroa.

Noin 70 % hakemuksista on ollut tukikelpoisia

EU:n maaseuturahoitusta voidaan myöntää vain tukikelpoiselle maaseutualueelle. Varsinais-Suomi on lähes kokonaan maaseutua – vain Turun ja Salon seuduilla on pieniä alueita, jotka ovat maaseuturahoituksen ulkopuolella. Maaseuturahoitukseen vaikuttaa lisäksi maaseutuluokitus. Joitain yritystukia on tarjolla vain harvaan asutulla ja ydinmaaseudulla ja joissain tukimuodoissa tukiprosentti vaihtelee maaseutuluokituksen perusteella. Investointien tukiprosentti vaihtelee 15 ja 40 prosentin välillä. Yritystoiminnan kehittämishankkeissa tuki 50 ja 100 prosentin välillä.

ELY-keskuksen johtava yritysasiantuntija Hilkka Halla kertoo, että noin 30 prosenttia saapuneista yritystukihakemuksista joudutaan hylkäämään.

– Tuki ei ole mikään subjektiivinen oikeus, vaan saapuneet hakemukset pisteytetään ja tukea voidaan myöntää, jos hanke ylittää vaadittavat kriteerit.

Yleisimpiä syitä hylkäämiseen on puutteellinen hakemus tai puuttuva omarahoitus. Lisäksi tulee varmistaa, että hankkeen toteuttamiseen on tarvittavat luvat eikä se vääristä kilpailua.

Lisätiedot:

Varsinais-Suomen ELY-keskus

Johtava yritysasiantuntija Hilkka Halla, p. 02 9502 2085, hilkka.halla@ely-keskus.fi

Leader Ravakka

Hanke- ja yritystukiasiantuntija Heidi Jaakkola, p. 044 7929004, heidi.jaakkola@ravakka.fi