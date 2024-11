Ampumahiihdon maailmancup alkaa Kontiolahdella

Suomen joukkue on valmistautunut kauteen norjalaisen päävalmentajan Erik Torneus-Kulstadin johdolla.

Harjoituskauden leiritysohjelma sisälsi kaksi korkeanpaikan leiriä, mikä täydentyi leirijaksoilla kotimaassa.

Maajoukkue lisäsi testikilpailujen määrää kesäkaudella, ja keskittyi kehittämään ammuntaa kilpailuintensiteetillä. Samalla haettiin vauhdinjaon hallintaa sekä kehitettiin teknistä suoriutumista kilpailutilanteissa.

Päävalmentaja odottaa urheilijoiden hyödyntävän harjoituskauden oppeja kauden avauksessa.

“Joka vuosi haluan tuoda tekemiseen jotain uutta ja nähdä kehitystä joukkueena. On helppoa jäädä nojaamaan vanhoihin tottumuksiin, mutta jos haluaa menestyä, jokaisen vuoden on näytettävä kehitystä” Kulstad linjaa. Tavoitteena tulevalla kaudella on päävalmentajan mukaan parantaa etenkin osumatarkkuutta ammunnoissa. Keskeiseksi kehityksen mittariksi hän nimeää viestikilpailut. “Haluan, että joukkue jatkaa hyviä suorituksia viesteissä. Uskon, että voimme parantaa sijoituksia viime kaudesta. Miehet voivat haastaa sijoja 6–9, kun taas naiset tekevät toivottavasti paluun kymmenen parhaan joukkoon kokonaiscupissa. Toivon meidän olevan joukkue, joka kukoistaa tiimitilanteissa”, Kulstad summasi.

Urheilijat odottavat kotikisoja odottavaisin tunnelmin onnistuneen harjoituskauden jälkeen.

Viime kausi päättyi onnistumiseen, kun Suvi Minkkinen ja Otto Invenius nousivat palkintokorokkeelle parisekaviestissä Holmenkollenilla maaliskuun maailmancupissa.

Sama kilpailumuoto on Kontiolahdella kilpailuohjelmassa ensimmäisenä, ja kaksikko pääsee hyvistä asetelmista kauden avaukseen.

“Olin kesällä pitkän ajanjakson korkealla, ja olen panostanut kestävyyden kehittymiseen harjoituskaudella. Ylämäkihiihto on ollut keskeinen kehityskohde, johon olen hakenut olosuhteita Keski-Euroopasta. Onnistuneen harjoituskauden jälkeen toivon ehjää kauden avausta, mikä konkretisoisi onnistuneen harjoituskauden. Suurin lataus varmasti kohdistuu parisekaviestiin, sillä tiedostamme menestysmahdollisuudet viime kauden jäljiltä. Kotikisat ja yleisön kannustus tuovat vielä oman lisänsä kauden avaukseen”, Suvi Minkkinen kommentoi.

Myös Otto Invenius vietti pidemmän jakson ulkomailla harjoituskauden loppupuolella.

“Harjoitusjakso Yhdysvalloissa kasvatti sekä urheilijana että ihmisenä. Oli hienoa nähdä paikallinen harjoituskulttuuri, josta otin oppia etenkin ammuntaan. Kauden avauksessa haluaisin olla parempi kuin viime vuonna ja kehittyä jokaisessa kilpailussa. Lähtökohdat vaikuttavat lupaavilta”, Invenius kertoi.

Sekaviestiin Suomi valmistautuu joukkueella, jossa sekoittuvat kokemus ja nuoruus. Inka Hämäläinen kilpailee maailmancup-tasolla kotimaassa ensimmäistä kertaa.

Viime kaudella hän haki tuntumaa maailmancupista Östersundista.

“Kiva päästä kilpailemaan kotikisoissa, mutta odotukset ovat vielä hyvin maltilliset henkilökohtaisissa kilpailuissa. Suurimmat odotukset kohdistuvat viesteihin, joihin haluan antaa täyden panokseni joukkueen tueksi”, Hämäläinen sanoi.

Katsastuskisoissa tuplamestaruuteen yltänyt Venla Lehtonen odottaa kauden avausta innolla.

“Harjoituskausi on sujunut erittäin hyvin, olen ollut terve ja ollaan pystytty etenemään keväästä asti suunnitelman mukaan. Konkreettisia tavoitteita on toki vaikea asettaa kauden avaukseen, mutta hyvän harjoituskauden jälkeen odotan itseltäni ehjiä suorituksia”, Lehtonen tuumasi.

Sekaviestijoukkue täydentyy kokeneella mieskaartilla. Olli Hiidensalo aloittaa 12. maailmancupkautensa odottavaisin tunnelmin.

“Vire on ollut syksyn ja alkukauden hyvä pienestä hengitystieinfektiosta huolimatta. Katsotaan, mitä kisoja pääsen alkukaudesta kisaamaan, kun lapsen laskettu aika on ensi viikolla. Koitetaan keskittyä kisoihin, ja käynnistää kausi ehjin suorituksin. Tavoitteena on kauden aikana parantaa siitä, mihin toissa kaudella ylsin”, Hiidensalo kertoi tunnelmista kilpailukauden kynnyksellä.

Myös Tero Seppälä on tyytyväinen harjoituskauteen, ja kertoo kehon olevan paremmassa valmiudessa kilpailukauteen kuin viime vuonna.

“Tavoitteena on jatkaa siitä, mihin ylsin viime kauden loppupuolella. Haluan iskuetäisyydelle, jolloin hyvistä sijoituksista taisteleminen on mahdollista. Kauden päätähtäin on helmikuun MM-kisoissa, mutta jokainen maailmancupin viikonloppu tarjoaa mahdollisuuden mitata kuntoa samoja kovia kilpatovereita vastaan. Tavoitteena on menestyä maailmancupissa, ja saada ehjä kausi kaikkineen”, Seppälä kommentoi.

Suomen joukkueen muut jäsenet valmistautuvat naisten ja miehen viesteihin, jotka kilpaillaan sunnuntaina.

Henkilökohtaiset matkat ovat vuorossa vasta seuraavalla viikolla. Sonja Leinamo täydentää naisten viestijoukkueen kokoonpanon.

“Kotimaan maailmancupista odotan ennen kaikkea hyvää tunnelmaa. Tutuilla laduilla pääsee toteuttamaan hyväksi todettuja taktiikoita. Tavoitteena on viedä harjoituskauden oppia käytäntöön ja ulosmitata onnistunut harjoituskausi jo kauden alussa”, Leinamo sanoi.

Miesten joukkueessa etenkin avausosuudella kokemusta kerryttänyt Jaakko Ranta odottaa kauden avausta selkein askelmerkein.

“Harjoituskauden kehityskohteet painottuivat fyysisiin ominaisuuksiin ja hiihdon tekniikkaan. Harjoituskausi onnistui hyvin, ja ennätyslukemat syksyn kuntotesteissä viestivät kehityskohteiden tasonnostosta. Tavoitteena alkavalla kaudella on nostaa selvästi tulostasoa verrattuna aiempaan kauteen. Päätavoite on tietysti MM-kilpailuissa mutta haluan onnistua ja kehittyä jo heti kotimaailmancupista alkaen”, Ranta suunnitteli.

Varusmiespalvelua suorittava Arttu Heikkinen odottaa onnistumisia henkilökohtaisilta matkoilta.

“Intin ohella olen pyrkinyt kehittymään kokonaisvaltaisesti. Fokus on ollut perusasioissa, ja harjoituskausi on sujunut pääosin hyvin. Kontiolahdella tavoittelen omia hyviä perussuorituksia, ja keskityn siihen, mitä olen harjoitellutkin”, Heikkinen totesi.

Kontiolahden maailmancupin ohjelma

30.11. lauantai

klo 14.15 parisekaviesti

klo 16.45 sekaviesti

1.12. sunnuntai

klo 14.45 viesti | M

klo 18.25 viesti | N

3.12. tiistai

klo 17.20 lyhennetty normaalikilpailu | M

4.12. keskiviikko

klo 17.20 lyhennetty normaalikilpailu | N

6.12. perjantai

klo 17.20 pikakilpailu | M

7.12. lauantai

klo 18.10 pikakilpailu | N

8.12. sunnuntai

klo 15.30 yhteislähtö | M

klo 18.10 yhteislähtö | N

Suomen maajoukkueen urheilijat ovat median vapaasti haastateltavissa Kontiolahdella mediakeskuksen tiloissa perjantaina 29.11. Haastattelupyynnöt pyydetään ilmoittamaan etukäteen maajoukkueen tiedottajalle.

klo 12.30-13.30 parisekaviestijoukkue sekä valmennusjohto (Suvi, Otto, Arttu, Jaakko, Erik, Aku)

klo 15.00-16.00 sekaviestijoukkue (Venla, Inka, Tero, Olli, Sonja)

Urheilijakommentit toimitetaan medialle jokaisen kilpailun jälkeen tiedotteena. Paikan päällä urheilijat ovat median tavattavissa mixed zonella. Mahdolliset urheilijoiden haastattelupyynnöt puhelimitse pyydetään ohjaamaan maajoukkueen tiedottajalle. Sama käytänne on käytössä koko maailmancupkauden ajan.