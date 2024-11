Tästä maasta tulee parhaat hinta-laatusuhteen viinit

Rioja Santiago Reserva 2018

Tässä viinissä on vain yksi vika ja se on sen liian edullinen hinta. Kerrataanpa alkuun hieman faktoja:

Viini valmistetaan Tempranillo- ja Graciano-lajikkeista Rioja Altan alueella Espanjassa. Samalla alueella valmistetaan kaikki Riojan huippuviinit. Rypäleet kerätään Rioja Altan korkeimmilta tarhoilta, jotka sijaitsevat yli 600m korkeudessa merenpinnan yläpuolella. Siis hyvin samoissa korkeuksissa kuin alueen huippuviineihin käytetyt rypäleet kasvavat. Viinin valmistuksen jälkeen sitä kypsytetään 2-3 vuotta tammitynnyreissä ja sen jälkeen 2-3 vuotta pullossa, jolloin sitä voidaan kutsua Reserva viiniksi. Tämä tapa on laissa määritelty, joten sitä noudattavat kaikki perinteistet tuottajat. Isoin ero on kuitenkin hinnassa.

Riojan Reserva-viinit maksavat tyypillisesti 17-25€ välissä pullolta riippuen tuottajasta ja on totta, että jos laitat 6-10€ lisää rahaa, niin saat paremman viinin, mutta tällä hinnalla tämä viini on todellinen laillistettu ryöstö. Niistä me pidämme.

Miltä viini maistuu?

Viinin tuoksu on keskivoimakas ja punamarjainen yhdistettynä herkulliseen jouluiseen mausteisuuteen. Viinissä on selkeää neilikkaisuutta, vanilijaa. Maku yllättää raikkaudellaan. 2018 vuosikerran viinit voisivat olla jo liian vanhoja ja osittain joka puisevia, mutta mitään sellaista ei löydy tästä viinistä. Erittäin herkullista. Jälkimaku jatkuu pitkänä eikä käänny lainkaan kuivaksi, vaan hedelmäisyys kantaa. Lyhyesti tiivistettynä erinomainen viini ja poikkeuksellinen hinta-laatusuhde.

Fiksuviinin viinikaverin vinkki:

Dekantoi tai avaa pullo noin 2 tuntia ennen tarjoilua. Tätä viiniä ei tarvitse kypsyttää, mutta sitä kannattaa ostaa vähintää 3 pulloa kerralla. Voi olla, että haluaakin avata toisen pullon.