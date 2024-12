Yrityskysely: Pk-yritysten kasvukäänne antaa odottaa itseään 2.12.2024 13:00:00 EET | Tiedote

Pk-yrityksillä on takanaan laskevan kysynnän ja heikentyvän kannattavuuden vuosi. Tilanne jatkuu historiallisen haastavana lähikuukausien ajan ja jopa joka kahdeskymmenes pk-yritys varautuu konkurssin mahdollisuuteen. Vuodelle 2025 odotetaan kokonaisuutena lievää kasvua, ilmenee EK:n Pk-Pulssi-kyselystä. Kuluva vuosi on ollut liiketoiminnan supistumisen vuosi kaikilla Pk-Pulssin mittareilla: pk-sektorin työnantajilla on ollut heikentymistä niin kysynnässä, työpaikkojen määrässä, investoinneissa kuin viennissä. Varsinkin kysyntä on jatkanut hiipumistaan, eikä korkojen lasku tai inflaation hidastuminen vielä merkittävästi näy yritysten arjessa, tiivistää EK:n johtava asiantuntija Jari Huovinen: ”Kasvukäänne tuntuu siirtyvän aina vain eteenpäin. Tuhansia pk-yrityksiä on ulkoisten shokkien seurauksena syvässä ahdingossa kannattavuus- ja rahoitusongelmien takia. Viidennes yrityksistä ennakoi lähikuukausille toiminnan supistumista. Konkurssin uhkaa kokee 5 prosenttia yrityksistä, mikä vastaa