Kesärauhan ohjelmisto täydentyy kansainvälisillä nimillä: rajoja rikkova rap-artisti Silvana Imam ja nouseva monilahjakkuus Okay Kaya

Sukupolvensa ääni ja rajoja rikkova ruotsalainen rap-artisti Silvana Imam on kiinnitetty Kesärauhan ohjelmistoon. Silvana Imam julkaisee uuden odotetun albumin “TRO” tammikuussa 2025. Viimeksi Suomessa vuonna 2019 nähty ja hurmoksellisista live-esityksistään tunnettu Silvana Imam rakentaa kappaleensa voimakkaiden tekstien ja vahvojen biittien varaan. Muun muassa rasismia ja homofobiaa käsittelevillä kappaleillaan artisti on vakiinnuttanut paikkansa arvostettuna ruotsalaisena yhteiskuntakriittisenä vaikuttajana.

Miltei täydelle Kuudennelle Linjalle lokakuussa ensiesiintymisensä Suomessa tehnyt Okay Kaya nähdään Turun Linnanpuistossa kesäkuussa. Hurmaavan hypnoottisesti R&B:tä ja indiepoppia yhdistelevä norjalais-yhdysvaltalainen Okay Kaya on kerännyt nopeasti vannoutuneen fanikunnan ja runsaasti kriitikoiden kehuja.

Kesärauhaan tänään kiinnitetyt artistit vahvistavat festivaalin laadukasta ohjelmistoa:

“Silvana Imam on ollut ensimmäisestä Kesärauhasta lähtien niin meidän oman toivelistan kuin vuosittaisten kävijätoiveiden kärkikahinoissa. Nyt uuden albumin julkaisun myötä tähdet olivat kohdillaan Silvanan buukkaamiseksi. Erittäin lupaava norjalainen Okay Kaya soittaa ensi kesänä isoimmilla skandinaavisilla festivaaleilla ja onkin upeaa saada kovassa nousukiidossa oleva artisti ensimmäiselle festarikeikalleen Suomessa juuri Kesärauhaan”, hehkuttaa Kesärauhan taiteellinen johtaja Pietu Sepponen.

Kesärauha ja Lippupiste pilotoivat lokakuun lopulla täysin uudenlaisen, ennakkomaksuun perustuvan deposit-lipun. Suuresta suosiosta johtuen deposit-lippu otetaan uudelleen myyntiin lyhyeksi ajaksi. Deposit-lipussa maksetaan 29,90e deposit-osuus 15.12.2024 mennessä. Jälkimmäinen osa lipuista tulee maksaa 31.12.2024 mennessä. Myynnissä on myös perinteiset kolmen päivän liput. Liput: lippu.fi/kesarauha

KESÄRAUHA 2025

6.–8.6.2025 Linnanpuisto, Turku

MEW (DK) - Exclusive farewell festival show in Finland, Silvana Imam (SE)

Olavi Uusivirta, Arppa & Summer Sextet, Ellen Krauss (SE), Okay Kaya (NO), Pehmoaino, Regina: Soita mulle, Litku Klemetti, Scandinavian Music Group, Yona, Josen Pimeä Puoli, Kuusumun Profeetta, Lala Salama, Lover’s Skit (SE), Nössö Nova, Senya, Touko. Lisää artistijulkistuksia tulossa loppuvuodesta.

Liput myynnissä lippu.fi/kesarauha

3 pv liput 169 euroa + Lippu.fi:n tilausmaksu 1,5e + 0,65% lipun hinnasta

3 pv Deposit-liput: 29,90e + 139,1e = yht. 169,00e + Lippu.fi:n tilausmaksu 1,5e + 0,65% lipun hinnasta molempien maksutapahtumien yhteydessä.





Deposit-liput myynnissä 29,90e varausmaksun osalta 15.12.2024 klo 23.59 asti. Jälkimmäinen osa lipusta tulee maksaa 31.12.2024 mennessä.