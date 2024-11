Helsinki aloittaa 15 varhaiskasvatuksen opettajan rekrytoinnin Espanjasta suomenkielisiin päiväkoteihin

Ennakkotiedote: Helsingin kasvatus- ja koulutuslautakunta kokoontuu tiistaina 26.11.2024 22.11.2024 12:24:52 EET | Tiedote

Kasvatus- ja koulutuslautakunnan seuraava kokous pidetään tiistaina 26. marraskuuta klo 16.15. Kokouksen esityslista on julkaistu kasvatuksen ja koulutuksen toimialan verkkosivuilla. Esityslistalla on muun muassa päätös varhaiskasvatusmaksujen kesälomahyvitysperiaatteiden tarkistamisesta 1.6.2025 alkaen. Esityslistalla on myös kasvatus- ja koulutuslautakunnan vastauksia nuorten aloitteisiin koskien medialukutaidon opettamista, kouluruoan ravintoarvoja sekä vastaus aloitteeseen paremmasta kouluruoasta. Lisäksi esityslistalla on seuraavat tilahankkeet: päätös osoitteeseen Puustellintie 6 sijoittuvien Malminkartanon ala-asteen, päiväkoti Lasten Kartanon esiopetuksen ja Apollon yhteiskoulun perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvityksestä päätös Meri-Rastilassa osoitteeseen Jaluspolku 3 sijoittuvien päiväkotien ja peruskoulun perusparannuksen ja laajennuksen tarveselvityksestä lausunto Pasilaan osoitteeseen Radiokatu 20 toteutettavien päiväkoti Hertan korvaavien vuokratilojen hankesuunn