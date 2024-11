Rantaväylän aluevaraussuunnitelmaa esitellään keskiviikkona 4.12.2024 yleisötilaisuudessa

Aluevaraussuunnitelman laatimista esitellään yleisölle keskiviikkona 4.12.2024 klo 15.30–17.30. Avoimet ovet -tyyppinen esittelytilaisuus järjestetään Jyväskylän pääkirjaston Minnansalissa (Vapaudenkatu 39–41). Tilaisuuteen voi saapua itselleen sopivana aikana tutustumaan alustaviin ratkaisuihin ja keskustelemaan suunnittelijoiden ja tilaajien kanssa.

Suunnittelussa pyritään löytämään ratkaisut, jotka turvaavat valtatien 9 merkittävän roolin valtakunnan pääväylänä sekä tärkeänä Jyväskylän sisäisenä ajoneuvoyhteytenä. Tavoitteena on saavuttaa tasainen matkanopeus ja ennakoitavat matka-ajat. Suunnittelualueen tavoitenopeus on 80 km/h ja Jyväskylän keskustan kohdalla 70 km/h. Pitkän aikavälin tavoitteena on, että kaikki liittymät ovat eritasoliittymiä ja tieosuus on kokonaisuudessaan 2+2-kaistainen keskikaiteellinen valtatie.



Suunnittelualueella on aloitettu maaperätutkimukset. Niitä tehdään maantiealueella (ei ajoradalla), mutta niistä ei aiheudu haittaa liikenteelle. Viikolla 48 tutkimuksia suoritetaan VT9-Keuruuntie-risteysalueella sekä keskustan ratapiha-alueella.

Hankesivut: https://vayla.fi/valtatien-9-rantavaylan-parantaminen-valilla-pumperi-aholaita-jyvaskyla-aluevaraussuunnitelma