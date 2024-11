Vaasan museoiden joulukalenteri tuo historiaa lähemmäksi – Tunnistatko kuvien ihmisiä tai paikkoja?

Vaasan museoiden joulukalenterin kuvat vievät matkalle 1800- ja 1900-luvun vaihteen Vaasaan. Kaupungin museoiden kokoelmat sisältävät mittavan määrän vanhoja lasinegatiiveja, joista osa on digitoitu ja luetteloitu museon kuva-arkistoon. Syksyn 2024 aikana joukko uusia kuvia on saatu käsiteltyä. Ahkeran selvitystyön avulla monen kuvan taustatiedot on onnistuttu selvittämään, mutta edelleen osa kuvien henkilöhahmoista ja tapahtumista on vailla varmaa tietoa.

Entisaikojen elämää ja eleganssia

Mukana joulukalenterin kuvissa on muun muassa hovioikeudenneuvos Montinin (1859–1924) perhealbumin kuvia, joissa elegantisti pukeutuneet henkilöt poseeraavat ylellisissä interiööreissä. Montin omisti nykyisin Maaherran talona tunnetun rakennuksen, joka sittemmin toimi kuvernöörin- ja maaherran virka-asuntona Vaasassa.

Kuvien joukossa on myös amatöörivalokuvaajan Artur Wikmanin otoksia, joissa hän on tallentanut perheensä ja ystäviensä elämää 1900-luvun alun Vaasassa. Hänen kuvissaan esiintyy usein perheen lemmikki, perhettä sekä ystäviä kotona, merellä tai huviretkillä Vaasan ympäristössä. Wikman nimitettiin 1910-luvulla varalääninkirjuriksi eli hän toimi Vaasassa lääninhallituksen virkamiehenä.

Tunnistatko kuvien henkilöt tai paikat?

Vaasan museot toivovat saavansa apua kuvien taustojen täydentämisessä. Herättävätkö kuvat muistoja tai ajatuksia? Tunnistatko kuvissa esiintyviä ihmisiä, paikkoja tai tapahtumia? Museo kutsuu halukkaita jakamaan tietonsa ja osallistumaan yhteiseen historian tallentamiseen.

Joulukalenteria voi seurata Vaasan museoiden aluevastuutiimin Facebook-kanavalta Pohjanmaan Kapsäkki. Keskusteluun voi osallistua joulukalenterin kuvien kommenttikentässä. Kalenterin on laatinut Pohjanmaan museon aluevastuutiimi.

Kulttuurikalenterit viihdyttävät ja haastavat joulukuussa

Myös muut Vaasan kulttuuritoimijat rikastuttavat joulunodotusta omilla joulukalentereillaan. Vaasan kaupunginteatteri tuo joulun odotukseen ripauksen jännitystä ja teatteritietoutta. Kaupunginteatterin Instagramin-kanavan tarinoissa pyörivä teatteriaiheinen tietovisa kutsuu yleisön testaamaan tietämystään. Tietovisakysymyksiä julkaistaan yksi päivässä, ja vastauksia voi jättää vuorokauden ajan.

Vaasan pääkirjastossa avautuu 1.12. Tunnistatko kirjan? -joulukalenteri. Joulukalenteri sisältää kirjoihin liittyviä vihjeitä, jotka julkaistaan päivittäin Kirjallisuus- ja kielet -osastolla pääkirjaston toisessa kerroksessa sekä kirjaston Facebook-sivulla. Kaikkien kalenteriin osallistuneiden kesken arvotaan neljä 30 euron lahjakorttia kirjakauppaan.