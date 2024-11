Silvia Modig Naisjärjestöjen Keskusliiton puheenjohtajaksi

Uudeksi puheenjohtajaksi valittu Modig on entinen pitkän linjan poliitikko, joka on toiminut kansanedustajana, europarlamentaarikkona sekä kaupunginvaltuutettuna.

Modig linjaa keskeisimmiksi tasa-arvohaasteiksi mm. naisvihan ja rasismin sekä verkkovihan.

”Valitettavan usein nuori nainen kieltäytyy poliittisen luottamustoimen ehdokkuudesta kertoen syyksi sen, ettei ole valmis kestämään vihapalautetta, jota nainen politiikassa kohtaa. Tämä näkyy vahvasti sukupuolittuneena vihapuheena esim. naiskansanedustajien ja mieskansanedustajien välillä ja saadun palautteen määrissä”, Modig sanoo.

Myös intersektionaalisen lähestymisen puute on tasa-arvotyön kipukohta. ”Kukaan meistä ei ole vain sukupuolensa edustaja vaan olemme yksilöinäkin koko elämän kirjo. Matka naiseksi on monenlainen, aina yhtä arvokas. Naiseuden kuvasto on kiitettävästi laajentunutkin viime aikoina ja sillä tiellä meidän tulee jatkaa” Modig linjaa.

Naisjärjestöjen Keskusliiton vuosikokouksessa 28.11.2024 valittiin puheenjohtajan lisäksi viisi uutta hallituksen jäsentä erovuoroisten tilalle. Väistyvä puheenjohtaja kansanedustaja Saara-Sofia Sirén viimeistelee toimikautensa ja uusi hallitus aloittaa 1.1.2025.

Silvia Modigia ehdottaneet jäsenjärjestöt: Marttaliitto ry, Marthaförbundet, Nuorten Naisten Kristillinen Yhdistys NNKY ry, Tunne Rintasi ry, Plan Suomi, Naistenkartano ja Zonta International District 20

Naisjärjestöjen Keskusliitto – Kvinnoorganisationernas Centralförbund ry

