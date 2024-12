QMG:n emoyhtiö Nimlas Groupin toimitusjohtajaksi Christoffer Järkeborn

Talotekniikan pohjoismaista menestystarinaa rakentamassa

Vuonna 2021 muodostetun pohjoismaisen Nimlas Group jatkaa strategiansa toteuttamista. Nimlaksen tavoitteena on 12 miljardin Ruotsin kruunun liikevaihto ja 10 prosentin EBITA. Nimlas Group on vuodesta 2021 kasvanut 1,5 miljardin Ruotsin kruunun liikevaihdosta konserniksi, johon kuuluu tällä hetkellä yli 130 yrittäjävetoista paikallista yritystä Ruotsissa, Suomessa ja Norjassa. Vuonna 2024 yrityksen odotetaan saavuttavan 8,5 miljardin Ruotsin kruunun pro forma -liikevaihto vakaalla kannattavuustasolla. Nimlas on tällä hetkellä Pohjoismaiden neljänneksi suurin talotekniikkakonserni.

”Christoffer Järkebornin nimitys merkitsee uuden vaiheen alkua jo entuudestaan vahvan Nimlaksen tarinassa. Tavoitteenamme on rakentaa Pohjoismaiden kannattavin talotekniikkakonserni ja tämä nimitys tukee tavoitettamme”, sanoo Johan Karlström, Nimlas Groupin hallituksen puheenjohtaja.

Christoffer Järkeborn liittyi Nimlakseen vuonna 2022 ja on menestyksekkäästi johtanut QMG:n sisaryhtiö Sandbäckensiä sekä toiminut emoyhtiön varatoimitusjohtajana.

”Odotan innolla uutta roolia. Yhdessä Pohjoismaisen tiimimme kanssa viemme Nimlaksen seuraavalle tasolle kasvua ja kannattavuutta painottaen”, Christoffer Järkeborn kommentoi.

Mikael Matts tukee kasvua hallituksen jäsenenä



Nimlas Groupin nykyisen toimitusjohtajan Mikael Mattsin johdolla konserni kasvoi Pohjoismaiseksi yhtiöksi, joka koostuu nyt yli 130 yrityksestä Suomessa, Ruotsissa ja Norjassa.

”Kiitos konsernimme kasvusta ja kehityksestä kuuluu sitoutuneille ja lahjakkaille joukkueillemme kaikissa kolmessa maassa. On ollut etuoikeus johtaa Nimlas Groupia tämän nopean kasvun aikana ja rakentaa vankka perusta tulevaisuudelle”, sanoo Mikael Matts.

QMG:n toimitusjohtaja Tiina Koppinen on tyytyväinen emoyhtiön tukeen paikalliseen toimintaan perustuvassa mallissa.



”Olen kiitollinen Mikaelin panoksesta Nimlas Groupin kehittämisestä tähän pisteeseen ja odotan innoissani yhteistyön jatkamista Christofferin kanssa. QMG:llä on emoyhtiömme vahva tuki, ja jatkamme edelleen Suomessa strategiamme mukaista kasvua paikallisiin yrittäjävetoisiin yhtiöihin perustuen”, Tiina Koppinen kommentoi.