Kaikenkokoiset ruokaostokset tunnissa kotiovelle – HOK-Elanto laajentaa pikatoimituksia pääkaupunkiseudulla

Ruoan verkkokaupan suosio on kasvanut HOK-Elannon toimialueella pandemiasta alkaen kymmenien prosenttien vuosivauhtia ja vauhti vain kiihtyy, kun yhä useammat asiakkaat tilaavat ruokaostoksensa verkkokaupasta suoraan kotiovelle arkea helpottaakseen. Asiakasmäärien kasvaessa kasvaa myös tarpeiden kirjo: vaikka iso osa asiakkaista suunnittelee ja tilaa ostoksensa etukäteen, kasvaa myös tarve tilata niin pieniä kuin suurempiakin ostoksia pikaisella aikataululla kaupasta noudettaviksi tai kotiin toimitettaviksi.

HOK-Elanto on tarjonnut erilaisia nopeita nouto- ja toimitusvaihtoehtoja ruokaostoksille jo usean vuoden ajan. Esimerkiksi katukuvassa ihastusta herättävät ja monien arkea helpottavat kuljetusrobot saapuivat HOK-Elannolle jo vuonna 2022. Tällä hetkellä kuljetusroboja löytyy yhteensä vajaa 100 kappaletta lähes 30 eri myymälästä ympäri HOK-Elannon toimialuetta. Robokuljetuksissa HOK-Elannon ja koko S-ryhmän kumppanina toimii Starship Technologies.

Helsingistä löytyy myös neljä pikatoimituksin palvelevaa myymälää (Alepa Herttoniemi, Alepa Pasilanraitio, S-market Itälahdenkatu ja S-market Redi), joista ruokaostokset saapuvat kotiovelle lähetin kuljettamina noin tunnissa.

Kuljetusrobojen ja pikatoimitusten ohella monien arkea helpottavat S-kaupat-palvelusta tilattavat ja Prismoista jo samana päivänä noudettavissa olevat ruokatilaukset:

– Useissa HOK-Elannon Prismoissa lähes neljäsosa verkossa tehdyistä noutotilauksista on noudettavissa saman päivän aikana. Noutotilausten nopea keräilytahti ja mahdollisuus hakea ruokakassit jo samana päivänä myymälästä kotiin tekee ruokaostosten tekemisestä verkossa täysin kilpailukykyisen vaihtoehdon perinteiselle kauppaan menemiselle, iloitsee HOK-Elannon ruoan verkkokaupan kehitysjohtaja Jukka Ranua.

Pikatoimituksia yhä laajemmin

Ruoan verkkokaupan helppous vetää puoleensa koko ajan enemmän asiakkaita, ja nyt HOK-Elannolla kokeillaan uusia tapoja vastata asiakkaiden kasvavaan tarpeeseen saada kaikenkokoiset ostokset nopeasti kotiovelle. Uudessa joulukuun alussa käynnistyneessä tunnin toimitus -pilotissa kuljetuskumppanina toimii Wolt.

Tunnin toimitus on aluksi saatavilla kolmesta myymälästä Espoossa: Alepa Mankkaalta (2.12. alkaen), Alepa Matinkylästä (3.12. alkaen) ja Alepa Westendistä (4.12. alkaen). Talven aikana pilottia on tarkoitus laajentaa useampiin Alepoihin ja S-marketeihin Helsingissä ja Espoossa sekä Helsingin Food Market Herkku -myymälään. Pilotti on käynnissä noin neljän kuukauden ajan joulukuun 2024 alusta huhtikuun 2025 loppuun asti.

– Laajennamme pikatoimituksiamme, sillä ne helpottavat monien asiakkaidemme arkea. Esimerkiksi perheiden kiireisessä arjessa ei aina muisteta tilata ostoksia etukäteen tai yksinkertaisesti ehditä käydä kaupassa, ja näihin hetkiin tunnin toimitus kotiovelle tuo huomattavaa helpotusta. Seuraamme suurella mielenkiinnolla asiakkaiden palautteita ja kokemuksia uudesta nopeasta toimitusmallista, Ranua sanoo.

Tunnin toimitus - näin se toimii

Tunnin toimituksen tilaus tehdään joko osoitteessa S-kaupat.fi tai S-kaupat-mobiilisovelluksessa. Toimitustapa näkyy yhtenä toimitusvaihtoehtona noudon, kotiinkuljetuksen ja robokuljetuksen rinnalla, mikäli toimitustapa on saatavilla alueella.

Tilattavissa on lähes koko myymälän valikoima tuoretuotteista pakasteisiin ja myös valikoimassa olevia käyttötavaroita voi valita ostoslistalle. Alkoholi- ja tupakkatuotteita tunnin toimituksella ei voi tilata.

Tilauksen jälkeen asiakkaalle lähetetään tekstiviestillä seurantalinkki, jossa näkyy arvio toimitusajasta.

Tunnin toimitusta kokeillaan HOK-Elannon lisäksi kolmessa muussa osuuskaupassa: Pirkanmaan Osuuskaupassa, Turun Osuuskaupassa ja Etelä-Karjalan Osuuskaupassa.

S-kaupat: