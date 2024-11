Eurojackpotin potissa 120 miljoonaa euroa – muistatko aiemmat ennätysvoittajat?

Eurojackpot uudistui maaliskuussa 2022 ja nykyisten sääntöjen mukaan potti voi kohota jopa 120 miljoonaan euroon. Aiempi 90 miljoonan euron ennätyspotti ehdittiin voittaa yhteensä 15 kertaa, joista viitenä kertana ainakin osa maksimipottivoitosta tuli Suomeen.

– Odottelemme vielä tämän vuoden ensimmäistä suomalaista Eurojackpotin päävoittoa. Kuluneen vuoden vaisummasta päävoittomenestyksestä huolimatta Suomi on tilastollisesti yhä Eurojackpotin voittojen suhteen erittäin onnekas maa. Suomeen on osunut Eurojackpotin historian aikana noin 40 prosenttia enemmän päävoittoja ja 20 prosenttia enemmän kaikkia voittoja kuin laskennallisesti olisi pitänyt, arvontapelien tuoteryhmäpäällikkö Juho Virnes sanoo.

Veikkaus keräsi muistot aiemmista suomalaisista ennätysvoittajista.

Kaikkien aikojen suurin suomalaisvoitto Siilinjärvelle

Suurin suomalaisvoitto tähän mennessä on vuonna 2019 Siilinjärvelle osunut 91,9 miljoonan euron voitto. Voitto osui K-Supermarket Herkkupadassa pelanneelle 50 osuuden porukalle. Eurojackpotissa oli ollut tuolloin tarjolla 90 miljoonan euron maksimipotti, mutta järjestelmäpeliin osuneet alavoitot nostivat kokonaisvoittosummaa vielä lähes kahdella miljoonalla eurolla. Porukkavoiton jakoi 49 voittajaa, joista yksi oli ostanut itselleen kaksi osuutta. Yhdellä osuudella voitti reilut 1,8 miljoonaa euroa.

Voitto teki pienestä Pohjois-Savon kunnasta hetkessä kuuluisan ”miljonääripaikkakunnan”. Veikkaus kysyi helmikuussa 2022 porukan jäseniltä, miten voitto on vaikuttanut heidän elämäänsä ja muuttanut Siilinjärveä.

– Uskoisin voiton vaikuttaneen positiivisesti paikkakunnan pankkien liiketoimintaan, asuntokauppaan, autokauppojen myyntiin ja yleensä kaikenlaiseen liike-elämään liittyvään. Lisäksi voitto toi monen siilinjärveläisen perheeseen uskoa ja turvallisuuden tuntua olemiseen ja elämiseen, eräs porukan jäsen vastasi.

Siilinjärven voitto herätti valtavasti huomiota ja siitä uutisoitiin myös ulkomailla. Alun voittohumun hälvennyttyä huomio kiinnittyi yhteen lunastamattomaan voitto-osuuteen. Voittajilla oli vuosi aikaa lunastaa voittonsa Veikkaukselta ja suurin osa siilinjärveläisistä hoitikin asian pikaisesti kuntoon. Yhden 1,8 miljoonan euron voitto-osuuden lunastajaa odotettiin Veikkauksella kuitenkin noin kymmenen kuukauden ajan.

Veikkaukselta saatiin yhteys itäisessä Suomessa asuvaan mieheen jo marraskuussa 2019. Tällöin kaikki muut voittajat olivat jo lunastaneet voitto-osuutensa. Mies perusteli tuolloin poikkeuksellista käytöstään kiireellä.

– On ollut tässä elämässä nyt kaikenlaista, paljon töihin ja harrastuksiin liittyviä. Kun nyt on kysyntää ollut paljon, niin töitä on tehty. Monta kertaa on silti pitänyt soitella ja sopia voiton hakemisesta, mutta ei vaan ole kerennyt, voittaja kertoi Veikkaukselle.

Tätä ennen Veikkaukselta oli yritetty tavoittaa voittajaa puhelimitse tuloksetta lukuisia kertoja.

– Harvemmin tulee tuntemattomiin numeroihin vastailtua. Niin paljon kuin lehtimyyjienkin työntekoa arvostan niin aina ei vaan jaksa niiden kanssa jutella. Sitä kuitenkin haluaa olla kohtelias, kun joku tekee kovin töitä, voittaja kommentoi asiaa.

Kesäkuussa 2020 jännitys vihdoin päättyi ja voittaja lunasti lopulta voittonsa.

Vuonna 2018 maksimipotti osui Loimaalle

Suomeen osui Siilinjärven jättiporukkavoiton lisäksi 90 miljoonan euron maksimikokoinen Eurojackpot-voitto myös kierroksella 6/2018. Voitto osui viiden osuuden porukkapeliin, joka oli pelattu Loimaan Prismassa. Voittajia oli porukassa neljä ja heillä kaikilla oli 1,25 osuutta voittopelistä. Kukin varsinaissuomalainen sai 22 504 200 euroa.

Myös tämän voiton ympärillä velloi valtava mediahuomio ja huhumylly, sillä ilman Veikkaus-korttia pelanneista voittajista ei kuulunut aluksi pihahdustakaan. Porukka odotti lopulta lähes kolme kuukautta ennen kuin saapui Veikkaukselle lunastamaan voittonsa.

– Piti saada riittävästi aikaa jäsentää ajatuksia tästä asiasta, eräs porukan jäsenistä kommentoi Veikkaukselle.

– Ei sentään koira syönyt voittokuponkia, yksi voittajista lausahti Veikkauksen voittajakahveilla.

45 miljoonan euron voitot Suomeen vuonna 2022 ja 2021

Suomeen osui puolet 90 miljoonan euron maksimipotista myös viimeisellä kierroksella ennen Eurojackpotin uudistusta (kierros 11/2022). 45 miljoonan euron voitto osui vantaalaiselle nettipelaajalle, joka sai kuulla voitostaan, kun Veikkaukselta soitettiin hänelle onnittelupuhelu.

– Mitä! Mitä ihmettä! Ei voi olla totta! Onko tämä joku pila? Onko tämä piilokamera? En kyllä usko tätä, olivat vantaalaismiehen ensimmäiset kommentit.

– Olenko unessa? Nyt pitäisi herätä kunnolla. En voi uskoa tämän olevan totta, epäuskoinen mies toisteli.

Maksimaalisen 90 miljoonan euron voiton puolikas tuli Suomeen myös kierroksella 32/2021. 45 miljoonan euron voiton jakoi viisi suomalaista nettipelaajaa.

Porukkavoittajista kaksi oli Oulusta, yksi Vaasasta, yksi Mikkelistä ja yksi Espoosta. Voittajat eivät tunteneet toisiaan, mutta lähettivät voittosoittojen yhteydessä onnittelut toisilleen.

– Eipä ole perjantai 13. päivä lainkaan epäonninen päivä! Jatkossa olen hyvin perustellusti täysin eri mieltä siitä, että perjantaina 13. päivä tapahtuisi epäonnisia asioita, yksi voittajista iloitsi.

– Ja tässä sitä nyt ollaan. Kauhean iso voitto tuli ja pää lyö tyhjää. Ei tullut nukuttua kyllä yöllä juuri ollenkaan. Ihan absurdi olotila on. On hyvä, että on vielä muutama yö aikaa kerätä voimia ennen kuin työt jatkuvat maanantaina, hän lisäsi.

Myös vuonna 2018 suomalainen pelaaja sai päävoiton 90 miljoonan euron potin kierroksella. Nettipelaaja Espoosta voitti 18 miljoonaa euroa. Muut päävoitot löytyivät Saksasta (x2), Italiasta ja Espanjasta.

Eurojackpot on monikansallinen peli, joka käynnistyi maaliskuussa 2012. Nykyisin mukana on 19 maata, joista viimeisimpänä joukkoon mukaan liittyi Kreikka tämän vuoden maaliskuussa.

Eurojackpotin suurimmat voitetut potit (maksipotti kierroksesta 12/2022 alkaen 120 milj. euroa)

Kaikki Suomeen osuneet päävoitot suuruusjärjestyksessä