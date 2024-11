SDP:n Riitta Mäkinen: Nuorten huumekuolemien kasvu vaatii nopeita toimia

- Diakonissalaitoksen mukaan päihdekulttuurin sisällä tapahtunut muutos viime vuosien aikana on ollut nopeaa ja suunta erittäin huono ja huolestuttava. Etsivän päihdetyön katuympäristössä kohtaamat tuhannet ihmiset ovat entistä huonokuntoisempia ja entistä nuorempia. Tilastoista näkyy, että yhä nuoremmat käyttävät voimakkaita huumausaineita, kertoo kansanedustaja Riitta Mäkinen (sd).

Diakonissalaitoksen mukaan tilanne on pahenemassa entisestään, ellei asiaan puututa riittävän tehokkaasti ja nopeasti. Päihderiippuvuus on sairaus, ja sitä on hoidettava sellaisena. Lääketiede ja päihdetyötä tekevien kokemus tarjoavat toimivia keinoja, jos todella haluamme ratkaista ongelman. Diakonissalaitos esittänyt useita toimenpiteitä tilanteeseen puuttumista niin akuuttiin tilanteeseen, kuin ongelmien ennaltaehkäisyyn.

- Hätä on todellinen. Kaduilla nuorimmat koviakin päihteitä käyttävät ovat reilusti alle 15 -vuotiaita. Tämä on raadollinen todellisuus, eikä se parane silmät sulkemalla. Juurisyihin on puututtava, mutta tarvitsemme hoitoa myös alle 18-vuotiaille päihderiippuvaisille. Nuorten osalta katkaisu- ja korvaushoito on aivan alkeellisella tasolla. Raitistumiseen täytyy löytyä oikeaa hoitoa ja tukea ja palveluiden täytyy olla niin matalalla kynnyksellä, jotta nuori päihderiippuvainen pääsee niihin käsiksi. Myös lainsäädäntöä pitää olla valmius tarvittaessa muuttaa, painottaa Mäkinen.