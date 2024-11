Mainettaan parempi teollisuuspolitiikka -raportin julkistamistilaisuus

Kutsu tiedotusvälineille



Maailmanpolitiikassa on käynnissä teollisuuspoliittinen kilpajuoksu Yhdysvaltojen, Euroopan unionin ja Kiinan välillä. Kilpajuoksu viittaa siihen, että valtiot ohjaavat yritystukia, pääomasijoituksia, infrastruktuuri-investointeja, tutkimus- ja kehittämisrahoitusta ja julkisia hankintoja ”strategisiin” kohteisiin. Esimerkiksi sähköautoilu, mikrosirut, tekoäly, aseteknologiat ja uusiutuva energia ovat saaneet viime vuosina strategisen merkityksen.

Teollisuuspoliittisen käänteen myötä EU:n valtiotukisääntelyä on löysätty. Tämä on herättänyt Suomessa huolta EU:n sisämarkkinoiden eheydestä ja pienten talouksien asemasta. Keskusteluasetelmat muuttuivat kuitenkin alkuvuodesta 2024, kun Elinkeinoelämän keskusliitto muutti mielensä valtiontukien ja EU:n rahoitusvälineiden tarpeellisuuden suhteen. Sittemmin Suomessa on vahvistunut käsitys teollisuuspolitiikasta maailmantalouden uutena realiteettina.

Myös Suomessa on siirrytty kuluvana vuonna selkeämmin valikoivan teollisuuspolitiikan aikaan. Valtion pääomasijoitusyhtiö Teollisuussijoitus tulee keskittymään aiempaa voimakkaammin suoriin sijoituksiin rahastosijoitusten sijasta. Puhtaan siirtymän teollisille investoinneille on valmisteilla verohyvitys ja investointiavustus. Hallituksen teollisuuspoliittinen strategia julkaistaan lähiaikoina, mistä odotetaan syötteitä hallituksen puoliväliriiheen.

Päivänpoliittisessa julkisuudessa julkinen talous, hyvinvointivaltio, työmarkkinat ja kulttuurisodat kiinnostavat – sinällään ymmärrettävästi – enemmän kuin Mario Draghin raportti EU:n kilpailukyvystä tai pääomasijoitustoiminta. Julkista keskustelua teollisuuspolitiikasta kuitenkin tarvitaan, sillä myös Suomella on edessään lisää valintoja siitä, mihin toimialoihin, teknologioihin ja arvoketjuihin panostaa.

Uuden talousajattelun keskuksen asiantuntijan YTM Antti Alajan 80-sivuinen raportti Mainettaan parempi teollisuuspolitiikka. Miten erikoistua kompleksisempaan ja vihreämpään tuotantoon? on ensimmäinen suomenkielinen teollisuuspolitiikan paluuta käsittelevä laajempi katsaus. Raportissa tarkastellaan teollisuuspolitiikan määritelmiä, teoreettisia perusteluja, historiallisia ajanjaksoja sekä viime vuosien keskeisiä politiikkatoimia Yhdysvalloissa, EU:ssa ja Suomessa.

Raportti julkaistaan tiistaina 3.12. klo 10.00.-11.30. keskustakirjasto Oodin (Töölönlahdenkatu 4, 00100, Helsinki) Kuutio-tilassa. Julkistamistilaisuudessa raporttia ovat lupautuneet kommentoimaan Sitran vanhempi neuvonantaja Timo Hämäläinen ja ammattiliitto Pron yhteiskuntasuhdejohtaja Maria Mäkynen.