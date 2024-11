Takaisinveto: The Beginnings Mansikka-Kaurakeksi 80g

Oy Eurofoods Ab vetää myynnistä, The Beginnings Mansikka-Kaurakeksi 80g

jonka viimeinen käyttöpäivä on 30.06.2025. Osassa tämän tuotantoerän

tuotteita on virheellisesti pakattu väärä tuote, joka sisältää seesamin siemeniä. Muissa kyseisen tuotteen erissä ei ole havaittu virheitä.

Tuote on muilta osin laadultaan hyvä ja turvallinen. Kyseinen tuote on ollut myynnissä S-ryhmän kaupoissa 25.11.2024 alkaen.

Tuote ei ole turvallinen seesamille allergisille henkilöille.

Muille kuluttajille tuote ei aiheuta vaaraa.

Tuotetiedot:

The Beginnings Mansikka-Kaurakeksi 80 g

EAN 4751018892489

Eränumero L010724

Vkp 30.6.2025

Ottamalla yhteyttä Oy Eurofoodsin kuluttajapalveluun hyvitämme tuotteen.

https://www.eurofoods.fi/ tai info@eurofoods.fi