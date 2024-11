Varhan turvapalveluiden toimittaja vaihtuu osassa alueen kunnista

AddSecure Smart Care Oy vastaa tällä hetkellä turvapalveluiden tuottamisesta 10 Varhan alueen kunnassa (Kaarina, Koski Tl, Lieto, Loimaa, Naantali, Paimio, Raisio, Sauvo, Somero, Turku).

Vastikään päättyneen uuden kilpailutuksen myötä AddSecure Smart Care Oy:n tuottamien turvapalveluiden ja turva-auttajakäyntien piiriin liittyvät myös osaltaan loput Varhan kunnat 1.12.2024 lähtien asteittain. Osassa kuntia muutos tarkoittaa vain muutosta turva-auttamiskäyntien toteuttajassa (Aura, Kemiönsaari, Kustavi, Marttila, Masku, Mynämäki, Nousiainen, Oripää, Parainen, Pyhäranta, Pöytyä, Rusko, Salo, Taivassalo, Uusikaupunki ja Vehmaa).

Niille asiakkaille, joita palveluntuottajan vaihtuminen koskee, tullaan lähettämään erikseen tarkempi asiakastiedote. Tässä vaiheessa muutos ei aiheuta tarvetta asiakkaiden omille toimenpiteille.

Turvapalvelulla tarkoitetaan palvelua, johon kuuluvat asiakkaan käytössä oleva tarkoitukseen soveltuva turvapuhelinlaitteisto ja 24/7 toimiva turvapuhelimen hälytyskeskuspalvelu.

Hankinnan sopimuskausi on 1.12.2024 - 30.11.2026, jonka jälkeen sitä on mahdollista jatkaa kahdella erillisellä yhden vuoden optiokaudella. Hankinnan ennakoitu kokonaisarvo sopimus- ja optiokausilla on 6,6 miljoonaa euroa.