Haku Helsingin Pelastuskouluun on käynnissä

Valmistuneilla pelastajilla on erittäin hyvät työllisyysmahdollisuudet koko Suomessa. Pelastajatutkinto antaa kelpoisuuden toimia valtakunnallisesti pelastuslaitosten miehistötason tehtävissä pelastajana / palomiehenä, sekä ensihoitopalvelun yksiköissä voimassa olevan asetuksen ensihoitopalvelusta mukaisesti.

Käytännön harjoituksilla ja työssä oppimisella on opinnoissa keskeinen asema. Opinnot kestävät 1,5-vuotta ja päättyvät joulukuussa 2026. Koulun tilojen lisäksi suuri osa käytännön harjoittelusta toteutetaan eri harjoitusaluilla ja pääkaupunkiseudun kohteissa monipuolisissa oppimisympäristöissä.

- Koulutus on todella laadukasta, jonka huomaa viimeistään töihin mennessä. Kouluttajat erittäin motivoituneita omaan työhönsä ja vaativat paljon, mikä on hyvä asia. Koulussa hyvä henki opiskelijoiden ja kouluttajien välillä. Kouluttajien osaaminen ja tieto työelämässä vaadittavasta osaamisesta hyvää. Koulun ”läheisyys” työelämään erittäin iso plussa, kertoo Pelastuskoulun oppilas oppilaitoksen palautekyselyssä.



Haku on monivaiheinen ja siinä arvioidaan hakijan fyysistä ja psyykkistä soveltuvuutta opiskelijaksi ja pelastajaksi. Testit alkavat fyysisillä testeillä tammi-helmikuussa.

Haku ja lisätiedot https://helsinginpelastuskoulu.hel.fi