SDP:n Eveliina Heinäluoma ajaa Helsinkiin historiallista asuntoinvestointiohjelmaa

Maan hallituksen päätökset kurjistavat ja näivettävät koko Helsinkiä. Osaajat ja työntekijät eivät halua muuttaa Helsinkiin. Helsingin asukkaat ja yrittäjät kärsivät sekä arvonlisäveron korotuksista että hallituksen päättämistä leikkauksista. Helsinkiä pitkään johtaneelta kokoomukselta ei löydy avaimia tilanteen ratkaisemiseen. Helsinki tarvitsee keväällä uudet kasvot kaupungin johtoon, jotta kehitys ei jatkuisi entistä pahempana.

- Petteri Orpon hallitus on hylännyt Helsingin. Asumisoikeusasumisen rakentamisen tukeminen on lopetettu samalla, kun Helsingissä toteutetaan historiallisen suuria vuokrankorotuksia. Rakennusalan kriisiä ei edes haluta helpottaa, koska asuntosijoittajille laskeneet omistusasuntojen hinnat ovat muodostuneet ongelmaksi, pormestariehdokas Eveliina Heinäluoma toteaa.

Mittava asuntoinvestointiohjelma ratkaisuna Helsingin ongelmiin

Sosialidemokraatit ajaisivat Heinäluoman johdolla Helsingissä useammalle vuodelle ajoittuvaa, vähintään puolen miljardin euron asuntoinvestointiohjelmaa, jolla torjuisimme kaupungin näivettymistä, osaajapulaa, asukkaiden köyhyyttä sekä asuinalueiden eriarvoistumista.

- Jos valtio ei tee, kaupungin on tehtävä. Sosialidemokraatit esittävät Helsinkiin asuntorakentamisohjelmaa, jolla tuodaan tarjolle lisää kohtuuhintaisia vuokra-asuntoja ja pidetään omistusasumisen hintojen nousu kurissa, Heinäluoma sanoo.

Kohtuuhintaista asumista luotaisiin mahdollisimman tasaisesti ympäri Helsinkiä. Tällä taisteltaisiin asuinalueiden eriytymiskehitystä vastaan.

- Helsingin yksi isoimmista ongelmista on asuinalueiden eriytymiskehitys, jonka ratkaisemiseen tarvitaan tulevina vuosina suuria panostuksia. Jos kaikki asuinalueet ja heidän asukkaansa voivat hyvin, löytyy moniin ongelmiin samalla ratkaisu. Tämä on ollut sosialidemokraattien tärkeä tavoite, ja tästä löytyy monia onnistuneita esimerkkejä, kuten kotiseudultani Myllypurosta, jonka kehitystä sosialidemokraatit ovat Helsingissä edistäneet, Heinäluoma kehuu.

Hallituspuolueet ovat historiallisesti vastustaneet hanakasti asuinalueiden eriarvoistumisesta johtuvia ilmiöitä. Toimet eivät ole kuitenkaan olleet puheiden mukaisia.

- Ironista on se, että kovasti ”Ruotsin tiestä” sekä jengeistä puhuneet kokoomuslaiset ja perussuomalaiset ovat lähiöihin kohdistuvilla leikkauksillaan kovasti itse viemässä Helsinkiä Tukholman tielle. Tälle on laitettava stoppi, Heinäluoma sanoo.

Osana hanketta Heinäluoma panostaisi myös asemanseutujen turvallisuuden ja viihtyisyyden parantamiseen.

- Samalla toteutamme lähiörenesanssiohjelmalla kasvojenkohotuksen aluekeskuksille, jotka ovat joukkoliikenteen solmukohtia. Helsingissä ei saa olla parempia ja huonompia alueita. Helsingissä tulee olla hyvinvoivia ja omaleimaisia kaupunginosia, Heinäluoma sanoo.

Sosialidemokratian tehtävä on luoda ihmisten elämälle parempia edellytyksiä. Tavoitteemme on, että jokaisella työssäkäyvien ihmisten kotitaloudella olisi mahdollisuus asua Helsingissä mukavasti ja halutessaan varaa asunnon ostamiseen.

Suomen ja Euroopan muista kaupungeista opit haltuun

Helsinkiä pitää rakentaa asukkaiden, ei kiinteistösijoittajien etujen ehdoilla. Helsingistä ei saa tulla uutta Lontoota, jossa Cityn pankkien nuoret työntekijät asuvat laitakaupungin murjussa jaetuissa huoneissa. Iso-Britanniassa on käynyt jo niin, että Lontoon kasvu on hyytynyt ja Manchester kirii pääkaupunkia kiinni kovaa vauhtia.

Helsingin parantaminen tarkoittaa rohkeita investointeja, rohkeaa kasvua ja rohkeaa visiota. Heinäluoma uskoo Helsingin olevan siihen myös valmis.

- Eivät helsinkiläiset halua katsoa tappeluita yksittäisten tunneleiden ja siltojen paikoista tai siitä, saako niissä ajaa autolla vai polkupyörällä. Helsinkiläiset haluavat sitä maailman toimivinta kaupunkia, jota kaupungin johto on heille luvannut.

Helsingistä osaajia houkutteleva kaupunki

Helsinki pyörii myös tänne muuttaneiden voimalla. Pelifirmat, bussit, terveyskeskukset ja ravintola-ala – kaikki valtavan tärkeitä pääkaupungin toiminnassa pysymiselle sekä elinvoimalle, ja kaikissa niissä muualta muuttaneiden työpanoksella on tärkeä merkitys. Kun Orpon hallitus lähettää maailmalle jatkuvasti viestiä siitä, että Suomeen ei kannata tulla, eikä tänne oikeastaan ketään halutakaan, Helsingin on tartuttava megafoniin ja kerrottava maailmalle, että täällä Pohjolan perillä on moderni eurooppalainen kaupunki. Täällä olisi töitä, uusia ideoita, koulutusta ja tasokasta asumista tarjolla niille, joilla työhalua ja osaamista on.

- Me haluamme panostaa kotoutumiseen ja suomen kielen oppimiseen. Tarjoamme kaupungin suunnalta mahdollisuuden päästä kiinni työelämään ja edellytämme myös vastuuta omasta kotoutumisesta myös kielen oppimisen kautta, Heinäluoma sanoo.

Suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan vahvuudet tekevät Suomesta hyvän paikan elää. Päivähoitojärjestelmä, asumisen laatu, katujen turvallisuus ja laadukas koulutuksemme ovat aidosti vahvuuksia kansainvälisessä kilpailussa. Tästä sosialidemokraatit haluaisivat Heinäluoman johdolla pitää vahvasti kiinni.

- Pelkään pahoin, että kun Orpon nykyinen hallitus romuttaa näitä vahvuuksia. Kuopasta nouseminen tulee olemaan todella hankalaa. Siksi Helsingissä pitää tehdä kovasti töitä sen puolesta, että täällä pidämme kaupungin palvelut kunnossa, panostamme koulutukseen ja olemme valmiita vetämään koko Suomen perässämme uuteen kasvuun, kun valoisammat päivät koittavat, Heinäluoma toteaa.

Siksi Helsingille tarvitaan nyt uudet kasvot johtamaan kaupunkia.