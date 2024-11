Kokoomus nimitti Multalan ympäristö- ja ilmastoministeriksi ja Talvitien tiede- ja kulttuuriministriksi

Riikka Varila kokoomuksen kunta- ja aluevaalien kampanjapäälliköksi 17.9.2024 07:45:00 EEST | Tiedote

Kokoomuksen puoluehallitus on nimennyt Riikka Varilan ensi keväänä järjestettävien kunta- ja aluevaalien kampanjapäälliköksi. Varila siirtyy tehtävään kokoomuksen Pohjanmaan piirin toiminnanjohtajan tehtävästä. Varila tulee vetämään vaalityötä kokoomuksen puoluetoimistolla Helsingissä. ”Varila on idearikas ja energinen politiikan ja kampanjoinnin osaaja, jolla on laajat verkostot, hyvät ihmissuhdetaidot ja erinomaiset näytöt vaalityöstä. Uskon, että Riikan osaaminen auttaa meitä menestymään ensi kevään vaaleissa”, vt. puoluesihteeri Timo Elo sanoo. Varila on toiminut Pohjanmaan Kokoomuksen toiminnanjohtajana ja kehittänyt piirijärjestön vaali- ja järjestötyötä. Hänellä on laaja kokemus järjestötyöstä eri yhdistyksissä sekä erilaisista poliittisista luottamustehtävistä kunnallisella, maakunnallisella ja hyvinvointialueen tasolla. ”Vaalikampanjan vetovastuu on tärkeä tehtävä, jonka otan vastaan nöyränä ja innostuneena. Kokoomuksella on vahvaa kampanjaosaamista yhdistystasolta piiritoimis