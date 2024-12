SDP:n Tuppurainen osallistuu Münchenin turvallisuuskonferenssin korkean tason kokoukseen

Elmaun retriitti on luottamuksellinen, korkean tason transatlanttinen tapaaminen, jossa keskustellaan ajankohtaisesta turvallisuuspolitiikasta. Keskustelut ja osanottajalista ovat luottamuksellisia.

– Muutos Euroopan turvallisuusympäristössä on suurempi kuin koskaan sitten Neuvostoliiton hajoamisen. Euroopan turvallisuuspolitiikan vaikuttajien on päästävä yhteiseen näkemykseen transatlanttisen yhteistyön tulevaisuudesta ja vahvistettava erityisesti Euroopan sitoutumista Ukrainan tukemiseen sekä Euroopan oman puolustuksen vahvistamiseen. Tulevat kuukaudet ja viikot ovat niitä, jolloin maailma etenee vuosikymmeniä, Tuppurainen toteaa.

– Münchenin turvallisuuskonfrenssin strategiaretriitti on erittäin arvokas alusta luottamukselliselle keskustelulle transatlanttisen turvallisuuspolitiikan päättäjien ja asiantuntijoiden kesken, sanoo Tuppurainen saamastaan kutsusta.

Tuppurainen on kutsuttu osallistumaan myös helmikuussa 2025 pidettävään Münchenin turvallisuuskonferenssin päätapahtumaan Münchenin Bayerischer Hofiin. Kyseessä on tuolloin viimeinen kerta, kun konferenssin johtajana toimii aiemmin Merkelin neuvonantajana työskennellyt Christoph Heusgen. Tämän jälkeen konferenssin johtajana aloittaa NATOn entinen pääsihteeri, norjalainen Jens Stoltenberg. Myös päätapahtumaan Tuppurainen on kutsuttu nyt kolmannen kerran.

Tuppurainen on eduskunnan ulkoasianvaliokunnan jäsen ja SDP:n ulko- ja turvallisuuspoliittisen työryhmän puheenjohtaja. Hän toimi Marinin hallituksen eurooppa- ja omistajaohjausministerinä. Tällä kaudella hän toimi eduskunnan ulkoasiainvaliokunnan puheenjohtajana ennen valintaansa Sosialidemokraattisen eduskuntaryhmän puheenjohtajaksi.