Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Mikkonen: Toivon uuden ympäristöministerin suoristavan vesiensuojelun kurssia

– Kehotan uutta ympäristö- ja ilmastoministeriä Sari Multalaa laittamaan vauhtia ilmastopäästöjen vähentämiseen, hiilinielujen vahvistamiseen, vesiensuojelun parantamiseen ja luontokadon pysäyttämiseen. Nämä kaikki tavoitteet ovat kirjattu hallituksen ohjelmaan, mutta toimet uupuvat, vaikka hallituskausi lähenee puoltaväliä, Mikkonen huomauttaa.

– Tiedän, että purjehdusta harrastava tuleva ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala on ollut huolissaan Itämeren tilasta. Odotankin, että hän tulevassa ministeripestissään suoristaa hallituksen kurssia erityisesti merten ja vesien suojelussa. Tähän asti hallitus on keskittynyt heikentämään sitä tuomalla lainsäädäntöön kaikki mahdolliset EU:n sallimat lievennykset ja vähentämällä rajusti rahoitusta. Maa- ja metsätalouden ravinnepäästöt ovat kaikkein suurin syy vesistömme huonoon tilaan ja odotankin uuden ministerin tarttuvan näiden päästöjen vähentämiseen, Mikkonen toteaa.



Ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Krista Mikkonen muistuttaa, että vesistöjen hajakuormituksen lisäksi on varmistettava, että pistekuormitus on hallinnassa myös tulevaisuudessa eikä vihreän siirtymän nimissä höllennetä vesiensuojelua.

– Vihreä ja puhdas siirtymä ei ole nimensä mukainen, jos se pilaa vesiämme. Paraikaa eduskunnan käsittelyssä on hallituksen esitys, joka sallii erinomaisessa tilassa olevien vesien heikentämisen vihreän siirtymän hankkeille. Tällaisten heikentämismahdollisuuksien sallimisen sijaan lainsäädäntömme vaatii kiristämistä. Tarvitaan pikaisesti raja-arvot sulfaattipäästöille, joita syntyy esimerkiksi akkumateriaalitehtaista ja metsäteollisuudesta. Vanhojen tehtaiden ja vesivoimaloiden ympäristö- ja vesiluvat on päivitettävä tähän päivään kuten EU:kin on Suomelta vaatinut. Tekniikka kehittyy ja tieto lisääntyy, siksi on kestämätöntä että luvat voi perustua jopa vuosikymmenten takaiseen tilanteeseen. Vanhojen lupien heikkojen päästörajojen sallima kuormitus estää uusien, aidosti puhtaampien hankkeiden toteuttamisen, Mikkonen toteaa.