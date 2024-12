Gigantin marraskuun myydyimmät puhelimet TOP 10 – Black Friday pisti listakärjen uusiksi, älysormuksia myytiin ennätysmäärä

Black Friday oli Gigantin telecom-myyntipäällikkö Jyri Helistön mukaan Android-puhelinten juhlaa. 15.11. alkanut kampanjointi vauhditti kolmen myydyimmän puhelimen listakärkeen Samsungin Galaxy A15 -, OnePlus Nord CE4 Lite - ja Samsung Galaxy A55 -mallit.

Black Fridayta edeltävä Single’s Day -kampanja siivitti myös muiden Android-puhelinten, kuten Nokian C32:n myyntiä.

”Yleiskuvassa kysyntää on ollut edullisemman pään laitteille – tai sitten tekoälyllä varustetuille puhelimille”, Helistö summaa. Hyvistä tarjouksista huolimatta hän yllättyi Samsungin ja OnePlussan listadominoinnista marraskuussa.

“Myydyimmäksi noussut Samsungin Galaxy A15 on edullisemman pään A-sarjan puhelin, joka on ollut suosittu perustuote ja löytynyt TOP 10 -listalta jo pidempään. Kolmanneksi kivunnut Samsung Galaxy A55 on hiukan korkeamman hintapisteen puhelin, jossa on enemmän ominaisuuksia.”

Helistön mukaan tekoälypuhelinten osuus arvokkaamman pään älypuhelimissa on selvästi kasvanut. Premium-puhelimista kuukauden myydyimpien listalta löytyvät One Plus 12 sekä Samsung Galaxy S24. Näistä jälkimmäinen on varustettu tekoälyominaisuuksilla.

”S24 on tehnyt vahvan nousun. Listan ulkopuolelle jäävät Googlen Pixelit ovat myös olleet premium-puhelinten segmentissä kysyttyjä. Google haastaa asetelmaa tekemällä itse sekä ohjelmiston että puhelimen. Kummatkin valmistajat satsaavat lippulaivapuhelimissaan myös pitkäikäisyyteen ja takaavat 7 vuoden päivitykset laitteisiin.”

Älysormukset nousussa – Oura otti myynnissä urheilukellot lähes kiinni

Syksyn puhutuin tuote puhelinten ja puettavan teknologian kategoriassa on ollut älysormus. Oura julkaisi lokakuussa 4. sukupolven mallinsa ja Samsung marraskuussa uuden Galaxy Ringinsä. Gigantti on ainoa ketju, jossa kummankin valmistajan laitteet ovat laajasti myynnissä.

”Puettavat älylaitteet ylipäänsä ovat nousussa: hyvinvointiin, terveyden seurantaan ja kunnon kehitykseen panostetaan. Älysormukset tuovat tähän trendiin lisänostetta”, Helistö summaa.

Marraskuu siivitti kummankin valmistajan tuotteet vahvaan myyntiin, ja Black Friday -kampanjan ansiosta itsessään Oura otti myynnissä jo lähes urheilukellot kiinni.

”Sekä Ouran että Samsungin tuotteet ovat upea lisä markkinoille ja kummastakin löytyy omat vahvuutensa. Mielenkiinnolla odotamme, millaiseksi loppuvuoden myynti kiihtyy. Jo nyt arvioisin, että älysormuksia ostetaan ennätysmäärä pukinkonttiin.”





Marraskuun myydyimmät puhelimet TOP 10