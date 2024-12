Bernerin Hyvän Maan -viljelyohjelma: Uusi askel suomalaisen maatalouden kestävään tulevaisuuteen

Berner esitteli 2.12.2024 lanseeraustilaisuudessaan uuden Hyvän Maan -viljelyohjelman, joka tarjoaa konkreettisia ratkaisuja suomalaisen perunan- ja viljanviljelyn läpinäkyvyyden ja vastuullisuuden edelleen kehittämiseksi. Hyvän Maan -viljelyohjelma on tuotannonkehittämistyökalu, joka hyödyntää uudistavan viljelyn menetelmiä. Moderni teknologia varmistaa viljelyohjelman helppokäyttöisyyden ja skaalautuvuuden laajempaan käyttöön.

"Tämä ohjelma on hieno osoitus siitä, miten suomalainen osaaminen ja yhteistyö voivat viedä maataloutta kohti kestävämpää tulevaisuutta. Olemme sitoutuneet tarjoamaan ratkaisuja, jotka eivät ainoastaan paranna satotasoa, vaan myös vähentävät ympäristövaikutuksia ja tukevat luonnon monimuotoisuutta”, Berner Oy:n toimitusjohtaja Antti Korpiniemi sanoo.





Hyvän maan -viljelyohjelman toimenpiteet

Uudistavan viljelyn menetelmiin perustuvassa Hyvän Maan -viljelyohjelmassa on valittavissa monia erilaisia ravinteiden käytön tehostamista sekä hyviä viljelykäytäntöjä koskevia toimenpiteitä. Erilaiset tilan olosuhteisiin sopivat yleiset vastuullisuustoimet sekä viljelyn monimuotoisuudesta huolehtiminen ovat lisäksi tukemassa tavoitteiden saavuttamista.



Hyvän maan -viljelyohjelmassa pelloilla tehdyt toimenpiteet, moderni teknologia, tutkimustieto sekä koko yhteisön osaaminen yhdistetään digitalisaation avulla koko arvoketjua hyödyttäväksi vastuullisuustiedoksi. Peltokasvituotannon ilmastovaikutuksia pystytään vähentämään ja samalla laskelmiin perustuva oikeellinen tieto pystytään tuomaan asiakkaan vaatimusten mukaiselle tasolle.



Lanseeraustilaisuudessa asiakastarve vahvasti näkyvissä

Lanseeraustilaisuudessa esittelimme tuloksia vuosina 2023 - 2024 toteutetun tärkkelysperunan pilottihankkeesta, johon osallistui 50 tilaa. Näillä tiloilla ravinteiden käyttöä tehostettiin ja kannattavuus parani tärkkelyssadon kasvaessa.



Tiina Pursula, SVP, Sustainability, Stora Enso Oyj, toi tilaisuudessa esille asiakkaan kasvavia tarpeita vastuullisuustiedolle. Bernerin tytäryhtiön Chemigate Oy:n toimitusjohtaja Tom Schauman kertoi puolestaan tärkkelystä jalostavan yhtiön tarpeista asiakkaan vaatimuksiin vastaamiseksi.



Hyvän Maan -viljelyohjelman tausta ja tavoitteet

Hyvän Maan -viljelyohjelman keskeiset osa-alueet ja perusta ovat rakentuneet yhteistyössä Bernerin ja ruokaketjun ohjelmistotalo MTechin kanssa, ja ne hyödyntävät Food Data Finlandin digitaalista ruuan vastuullisuuden tietomallia. Yhteistyö jatkuu tulevalla satokaudella niin tärkkelysperunan kuin viljasektorin toimijoiden kanssa.

Yhteistyössä hyödynnetään Mtechin Minun Maatilani -alustaa, digitaalista viljelysuunnittelua ja säädataa sekä laajoja maa-analyyseja. Tavoitteena on parantaa sadon laatua, vähentää viljelyn ympäristökuormitusta ja tukea luonnon monimuotoisuutta. Ruuan vastuullisuuden tietomallin avulla viljelyprosessien vastuullisuustieto voidaan siirtää arvoketjussa aina kuluttajalle asti.

Hyvän Maan -viljelyohjelmassa pyritään tukemaan luonnon omia toimintoja: maan kunnon parantuessa peltojen tuottavuus kasvaa ja tuotantopanosten käyttö tehostuu. Viljelyn satovarmuus lisääntyy vaihtelevissakin sääolosuhteissa.





Bernerin sitoutuminen vastuullisuuden kehittämiseen ja kotimaiseen tuotantoon

Hyvän Maan -viljelyohjelma on osa Berner-konsernin pitkäjänteistä sitoutumista vastuullisuuden kehittämiseen. Ohjelman avulla pystymme myös kehittämään ostettujen viljojen ja perunan päästöjen seurantaa ja hallintaa osana Scope 3 -päästölaskentaamme.



Bernerillä on tänä päivänä merkittävä rooli kotimaisen perunatärkkelyksen arvoketjussa. Yritysostojen (Chemigate 2021 ja Finnamyl 2022) kautta konserniin on muodostunut kokonaisuus, jossa perunatärkkelystä sopimusviljelijöiden kanssa tuottava Finnamyl ja perunatärkkelystä erilaisiin biopohjaisiin sovelluksiin jalostava Chemigate sekä yhtiössä jo 91 vuotta toiminut maatalousliiketoiminta täydentävät toisiaan. Yrityskaupoilla on vahvistettu yhtiön bioperustaista kasvustrategiaa.