Foodora ja Sale aloittavat yhteistyön - Ruokaa voi tilata jatkossa Pirkanmaan eri paikkakunnilta

Foodoran ja S-ryhmän ruokakauppojen yhteistyö käynnistyy vaiheittain eri puolille Suomea vuoden 2024 lopulla ja 2025 aikana. Ensimmäisessä vaiheessa mukaan tulevat Suomen suurimmat kaupunkialueet, joihin Pirkanmaan alue kuuluu.

Foodora on pilotoinut S-ryhmän Sale-myymälöissä Oulussa ja Kuopiossa keväästä 2024 alkaen ruokaostosten pikakuljetusten toimivuutta. Pilotti oli menestys, ja yhteistyön alkamisesta sovittiin alkusyksystä. Kuljetukset jatkuvat Oulussa ja Kuopiossa normaalisti ja myymäläverkosto tulee laajentumaan tulevaisuudessa.

– Pilotti osoitti heti alusta alkaen, että Sale-myymälöiden pikakuljetuksille on kysyntää. Tässä yhteistyössä yhdistyvät S-ryhmän edulliset tuotteet sekä Foodoran helppo tilauskokemus ja tehokas pikakuljetus. Uskomme, että kuluttajat Pirkanmaalla ottavat tämän palvelun hyvin innokkaasti vastaan, kertoo liiketoimintajohtaja Anni Ahnger.

S-ryhmä on tunnettu laajasta brändituotevalikoimastaan sekä edullisista omista tuotemerkeistään, joita on nyt saatavilla myös Foodoran kautta. Foodoran tavoitteena on tarjota asiakkailleen mahdollisimman laaja valikoima eri tuotemerkkejä, jopa 5 000 tuotetta. Valikoimaa kehitetään ja laajennetaan jatkuvasti.

Tuotevalikoima ja -hinnat ovat samat sekä Foodoran kautta tilattaessa että myymälässä. Asiakkaille ruokaostosten pikatoimitus kotiin noin puolessa tunnissa tuo helppoutta, ja se vapauttaa aikaa muihin tärkeisiin asioihin.

– Tämä on meille iso kunnia saada aloittaa Tampereella jo tämän vuoden puolella. Tampere on vahvasti kasvava kaupunki, jossa asuu nuorekkaita ja aktiivisia kaupunkilaisia. Varsinkin alle 40-vuotiaille kaupunkilaisille sovellusten kautta tilaaminen on jo arkipäivää, sanoo Ahnger.

Foodora on myös S-ryhmän ravintoloiden kotiinkuljetuskumppani, yhteistyö aloitettiin syksyllä 2023.

Salet 2.12. alkavalla viikolla avautuvat seuraavasti:

Tampere keskusta 2.12

Sale Amuri

Sale Annala

Kangasala & Pirkkala 3.12

Sale Nattari

Sale Suuppa

Valkeakoski & Ylöjärvi 4.12

Sale Valkeakoski

Sale Asemantie

Tampere itä ja etelä 5.12