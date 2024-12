Isot ruokaostokset tunnissa kotiovelle – Turun Osuuskauppa pilotoi asiakkaiden toivomaa nopeaa toimitusta

Sale Kyrön uudistus on valmis 16.10.2024 15:39:58 EEST | Tiedote

Sale Kyrössä on viimeisen kuukauden aikana toteutettu miljööuudistus, jonka aikana myymälä nykyaikaistettiin uuden Sale-konseptin mukaiseksi. Uudistunutta myymälää juhlistetaan torstaina 17.10.2024. Sale-lähikauppojen valtteja ovat helppo saavutettavuus, pitkät aukiolot, asiakastarpeeseen osuva valikoima ja ennen kaikkea hyvä asiakaspalvelu. – Sale on se kauppa, josta jokainen saa helposti tarvitsemansa ja hymyn sekä iloisen palvelun kaupanpäälliseksi. Lähikaupan yksi valtti onkin henkilökunta ja yhteisöllisyys, kertoo ryhmäpäällikkö Kai Suonpää Turun Osuuskaupasta. − Olemme erittäin tyytyväisiä Sale Kyrön uudistukseen. Uudistuksen aikana kauppa palveli niin normaalisti kuin mahdollista ja asiakkaat ottivat remontin aiheuttaman sekamelskan hyvin vastaan. Henkilökuntamme teki todella upeaa työtä uudistuksen onnistumiseksi. Uudistuksen yhteydessä saimme myymälään uuden, raikkaan myymäläilmeen. Myös valikoimia on hiukan päivitetty. Viihtyisämmässä myymälässä on mukava asioida ja myös ilo