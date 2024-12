Sadankomitean rauhanpalkinto lappeenrantalaiselle Rauhan Isoäidit toimintaryhmälle – ”Tämä on palkinto paikallisen lähiyhteisöissä tapahtuvan rauhantyön puolesta”

Lappeenrantalainen Rauhan Isoäidit toimintaryhmä on vuoden 2024 rauhanpalkinnon saaja. Sadankomitea jakaa vuosittain palkinnon sellaiselle suomalaiselle tai Suomessa toimivalle taholle, joka on omalla toiminnallaan edistänyt rauhaa, hyvinvointia, osallisuutta ja sovintoa yhteiskunnassa. Tämän vuoden palkinnolla järjestö haluaa nostaa esiin paikallisyhteisöissä tapahtuvan ja ylisukupolvisen rauhantyön merkitystä. Palkinto jaetaan Tampere Peace Dayn yhteydessä Tampereen Raatihuoneella.



”Rauhan Isoäidit ovat osoittaneet, että jokainen voi tehdä jotain rauhan eteen. Isoäidit ovat osallistaneet lappeenrantalaisia rauhantyöhön muun muassa Gazan ja Ukrainan sekä ympäristön hyväksi,” Sadankomitean hallituksen puheenjohtaja Simo Lahtinen sanoo.



”Rauha syntyy paikallisyhteisöissä. Rauhan Isoäitien toiminta on ylisukupolvista, paikallisyhteisön ja rauhan hyväksi tehtävää työtä,” toteaa Lahtinen.



Isoäidit ovat yleensä naisia. Suomi on sitoutunut YK:n 1325, naiset, rauha ja turvallisuus päätöslauselmaan, jonka mukaan naisia pitää saada enemmän osalliseksi rauhanprosesseja. Isoäidit ovat yleensä myös isovanhempia, jotka kantavat huolta tulevista sukupolvista, kuten kaikkien aikuisten pitäisi.

”Symbolisesti tällä palkinnolla halutaan tuoda tunnustusta sille sodanvastaiselle ajatukselle, että kukaan ei halua oman lapsensa tai lapsenlapsensa kuolevan sodassa”, Lahtinen kertoo.

”Toivottavasti Lappeenrannan Rauhan isoäidit toimivat esimerkkinä ja innoittajina synnyttämään vastaavanlaista ruohonjuuren rauhantyötä muillakin paikkakunnilla kautta Suomen niemen!”



Tuija Maaret Pykäläinen on yksi Rauhan isoäitien perustajista. Hän kertoo kaikkien toimintaryhmän aktiivien olevan hyvin otettuja palkinnosta.



”Koemme palkinnon rohkaisevana varsinkin juuri nyt, kun rauha tuntuu olevan miltei kirosana ja valtiovaltakin on lopettanut rauhantyön rahoituksen. Palkinnolla on myös suuri merkitys meille jokaiselle henkilökohtaisesti,” Pykäläinen sanoi palkintopuheessa.

”Palkitsemisessa on mielestämme myös kysymys naisten, kaikkien, vanhempienkin naisten arvostuksesta ja mahdollisuuksista olla elämän suojelijoina,” hän jatkoi.



Ryhmän toiminta alkoi syyskuussa 2022, kun joukko lappeenrantalaisia isoäitejä kokoontui saman ajatuksen äärelle. Maailman tila huolestutti ja yhteiskunta tuntui ohittavan vanhemman väestön ja erityisesti naisten huolen. Turhautuminen kääntyi toiminnaksi ja Rauhan Isoäidit syntyi.



”Toimintamme perusajatuksena on Äiti Maa elämän synnyttäjänä, ylläpitäjänä, suojelijana. Emme siis viittaa biologiaan ryhmämme nimellä. Olemme ylisukupolvisia, ylisukupuolisia, ylikansallisia aktiiveja”, Pykäläinen sanoo.

”Toimimalla aktiivisesti sodan ja ilmastokriisin vastustamiseksi sekä ihmisoikeuksien ja elämän suojelemisen puolesta ylläpidämme toivoa”, Pykäläinen jatkaa.

Palkintona jaetaan Miia Kallion keramiikkateos Rauhanlaiva.

”Tämän vuoden teoksen teema on ”Rauhan versot”. Siinä siniset köynnöskasvit kiertävät laivan kylkiä. Laivaan on haettu vaikutteita rakennusarkkitehtuurista kivisten kaari-ikkunoiden muodossa. Vaikeina aikoina rauhaa tarvitaan ja se kasvaa köynnöksen lailla. Rauhantyö versoo lannistumatta muurien raoissa”, Kallio kuvaa teosta.



Kallio on kuva- ja keramiikkataiteilija, joka on työskennellyt taiteilijana vuodesta 1998. Sadankomitean rauhanpalkintoteoksia hän on valmistanut vuodesta 2001.

Kuvia ja muita materiaaleja medialle: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1D_2MaSbvbXZBnzJ1fAtFaWXPYnpnu2r-