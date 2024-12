Pääkaupunkiseudun johtava ravintolatoimija HOK-Elanto yhteistyöhön Hybridiarena Hypen kanssa

HOK-Elanto sekä Espooseen avautuva tapahtuma-, hyvinvointi- ja viihdekeskus Hybridiarena Hype ovat solmineet kumppanuussopimuksen Hypen ravintolapalveluiden tuottamisesta. Monitoimiareenan tiloihin avautuu kaksi täysin uutta ravintolakokonaisuutta, jotka on suunniteltu juuri Hypen tiloihin sekä konseptiin sopiviksi. HOK-Elanto tulee vastaamaan Hybridiarena Hypen ravintoloista sekä areenan catering- ja kahvilatoiminnoista.

– Olemme innoissamme yhteistyöstä Hybridiarena Hypen kanssa. Hype tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön yhdistää tapahtumat sekä hyvinvointi – ja meillä on ilo tuoda tähän kokonaisuuteen mukaan laadukkaat ja monipuoliset ravintolapalvelumme. Tulemme suunnittelemaan ravintolakokonaisuudet, jotka täydentävät Hypen konseptia ja tekevät siitä entistä elämyksellisemmän. Olipa kyseessä yritystapahtuma, illallinen tai välipalatauko kahvilassa, meidän tavoitteenamme on tarjota asiakkaille nautinnollisia ja elämyksellisiä hetkiä, kertoo HOK-Elannon ravintolatoimialan johtaja Henriikka Puolanne.

Yhteistyö nostaa areenan palvelut uudelle tasolle





Espoon Kivenlahdessa alkuvuodesta 2025 avautuva Hybridiarena Hype tuo kuluttaja- ja yritysasiakkaille täysin uudenlaisen elämyskeskuksen. 17 000 neliömetrin areena yhdistää saman katon alle monipuolisen kattauksen aktiivisen elämän palveluita: yritystapahtumat, viihde-elämykset, modernit hyvinvointimahdollisuudet sekä korkeatasoisen ravintolatarjonnan.

HOK-Elannon tarjoamat monipuoliset ja laadukkaat ravintolapalvelut kattavat kaiken bisneslounaista kahvilan herkutteluhetkiin sekä Hypen kattoterassin ihanista kesäillan illallisista asiakkaan tarpeita vastaaviin räätälöityihin catering-palveluihin.

– Espoon Kivenlahteen rakennetaan täysin uudenlainen ja monipuolisuudessaan ainutlaatuinen liikunta-, kulttuuri- ja tapahtuma-areena. Rakennus valmistuu vuoden 2024 toisella vuosipuoliskolla. Hybridiarenaksi nimetty areena toimii sekä päivittäisenä liikuntapaikkana että fyysisenä ja digitaalisena tapahtuma-alustana erikokoisille tapahtumille", kertoo Hybridiarena Hypen toimitusjohtaja Mikko Tuominen.

Hypen tapahtumien keskipiste on 1500-paikkainen Elämysareena. Areena mukautuu sekä viihde- ja kulttuuritapahtumiin että yritystilaisuuksiin. Hypen erikoisuus on kaikille avoin kattoterassi, josta löytyy uima-allas saunaosastoineen sekä upea ravintola. Kattoterassilla on mahdollisuus järjestää kesäisin myös ulkoilmakonsertteja.





Lisätietoja ja haastattelupyynnöt:

Toimitusjohtaja

Mikko Tuominen, Hybridiarena Hype

mikko.tuominen@hybridiarena.fi

050 060 6550



HOK-Elannon ravintolatoimialan johtaja

Henriikka Puolanne, HOK-Elanto

henriikka.puolanne@sok.fi

010 766 0642