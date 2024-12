Kohtaamisia tarvitaan – Messukeskuksessa ennätysten syksy

Muodin kiertotalouskilpailun palkinnot jaettiin I love me -messuilla – tulevaisuuteen kurkottavilla innovaatioilla kohti kestävämpää muotia 29.11.2024 12:00:00 EET | Tiedote

Muodin kiertotalouskilpailun 2024 voittajiksi on valittu Lounais-Suomen Jätehuolto Oy, muotisuunnittelija Sofia Ilmonen ja The Structural Colour Studion kehittämä innovaatio The Shimmering Wood Crystals. I love me -messujen ja Jalotus ry:n järjestämässä kilpailussa etsitään muoti- ja tekstiilialan toimijoita, jotka hyödyntävät ja edistävät kiertotaloutta toiminnassaan. I love me järjestetään Helsingin Messukeskuksessa 29.11.–1.12.2024.