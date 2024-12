Elina Knihtilän ja Pirjo Lonkan sahtikomedia saa ensi-iltansa maaliskuussa – kerää jo palkintoja elokuvafestivaaleilla

Elokuvan päänäyttelijöinä nähdään rakastetut ja palkitut Elina Knihtilä ja Pirjo Lonka. Muissa rooleissa nähdään muun muassa Ria Kataja, Ville Tiihonen, Pertti Sveholm, Jakob Öhrman, Elmer Bäck ja Jari Pehkonen. Knihtilä ja Lonka palkittiin jaetulla parhaan naisnäyttelijän palkinnolla Tallinnan Black Nights Film Festivalissa marraskuun 23. päivä.

100 litraa sahtia on Sysmään sijoittuva komedia, jossa siskokset Pirkko (Elina Knihtilä) ja Taina (Pirjo Lonka) ovat jatkaneet sukunsa perinnettä sahdin valmistajina. Kylällä vähän jokainen haluaa osansa Pirkon ja Tainan sahdista, vaikka maksukykyä ei aina olisikaan. Yllättäen sisarusten kotipihaan ajaa Päivi (Ria Kataja), joka tilaa häihinsä sata litraa sahtia. Siskokset panevat tuumasta toimeen täydellisen satsin valmistamiseksi. Prosessiin kuuluva maistelu venähtää, ja sahti katoaa siskosten ja kyläläisten tuttujen kitusiin. Pian häihin on alle kaksi vuorokautta aikaa, ja siskosten on keksittävä keino, millä saada juhliin luvatut sata litraa sahtia. Alkaa taistelu aikaa vastaan, ja sahdin saamiseksi käytetään kaikki mahdolliset keinot.

Elokuvan on käsikirjoittanut ja ohjannut Teemu Nikki, tuottajana on toiminut Jani Pösö. Elokuvan vastaavina tuottajina toimivat Nikin ja Pösön lisäksi Andrea Romeo ja Timo T. Lahtinen. Nelonen Media levittää elokuvan.

– 100 litraa sahtia on komedia, jossa katsoja pääsee jännittämään, onko sahtia liian vähän vai liian paljon. Elokuvassa on huumoria, joka naurattaa, hävettää ja välillä jopa koskettaa – elokuva on koko tunneskaalan viihdettä. Elina Knihtilän ja Pirjo Lonkan näyttelemät Pirkko ja Taina tekevät pitäjän parasta sahtia, mutta muuten elämänhallinta on hakoteillä. He ovat hyviä pitämään hauskaa ja vielä parempia tappelemaan keskenään, käsikirjoittaja ja ohjaaja Teemu Nikki kuvailee.

– 100 litraa sahtia -elokuvassa on ainekset koko kansan hittikomediaksi. Se on täynnä maamme rakastetuimpia näyttelijöitä. Elina Knihtilä ja Pirjo Lonka tuovat roolisuorituksillaan hienoja lisäkerroksia erittäin hauskaan ja laadukkaaseen käsikirjoitukseen. Elokuva jatkaa hienosti Nelonen Median levittämien hittikomedioiden, kuten Luottomies ja Kyllä isä osaa putkea, Nelonen Median johtaja Ville Toivonen hehkuttaa.

100 litraa sahtia saa Suomen-ensi-iltansa 28. maaliskuuta 2025.