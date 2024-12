Meri-Rastilaan valmistellaan luonnonsuojelualuetta

Tuleva luonnonsuojelualue sijaitsee Länsi-Vuosaaressa Vartiokylänlahden itärannalla. Alue koostuu kahdesta erillisestä osa-alueesta, joista pienemmällä, pohjoisemmalla alueella on poikkeuksellisen hieno muinaisrantakivikko. Muuten alueella esiintyviä elinympäristöjä ovat luonnontilaisen kaltaiset havupuuvaltaiset kangas- ja kalliometsät. Niiden seassa on lehtoja ja soistumia kuten nevoja ja lehtokorpia. Alueen erityispiirteitä ovat useat norot ja kaksi avointa kalkkikalliota. Koko luonnonsuojelualueen pinta-ala on 34,8 hehtaaria.

Meri-Rastilan kääpälajisto kuuluu Helsingin monimuotoisimpiin: selvityksissä on todettu samalta metsäalueelta yhteensä 93 kääpälajia. Niistä merkittävin on uhanalainen kalvaskääpä. Alueen soistumissa kasvaa kaksi alueellisesti uhanalaista kasvilajia, korpi- ja hentosara. Metsälinnusto on monipuolinen, ja saalistavia lepakoita tavataan ainakin neljää eri lajia.

Luonnonsuojelualueen perustamisella ja sille laaditulla hoito- ja käyttösuunnitelmalla turvataan Meri-Rastilan metsäalueen säilyminen suurelta osin mahdollisimman luonnontilaisena. Tämä parantaa myös mahdollisuuksia kehittää alueen virkistyskäyttöä siten, että luontoarvot tulevat hyvin huomioiduiksi.

Ulkoilureitit säilyvät ennallaan ja epäviralliset polut, mukaan lukien hiihtolatu, säilyvät pääosin käytössä. Olemassa oleville poluille perustetaan opastettu luontopolku, josta tehdään erillinen suunnitelma. Maastopyöräily voi jatkua alueella, mutta se rajataan kaikkien ulkoilijoiden käytössä oleville, erikseen merkittäville poluille.

Alueella sijaitseva vanha grillipaikka säilytetään ja se voidaan uudistaa paremmin varustelluksi keittokatokseksi. Lisäksi hoito- ja käyttösuunnitelmassa ehdotetaan muun muassa haitallisten vieraskasvilajien kuten kurtturuusun ja japanintattaren torjuntaa. Suunnitelman ovat laatineet Luontoselvitys Metsänen Oy ja Ympäristötutkimus Yrjölä Oy.

Kaupunkiympäristölautakunnan ympäristö- ja lupajaosto käsittelee suojeluesitystä kokouksessaan 4.12.2024. Jaoston esityksestä kaupunginhallitus päättää luonnonsuojelualueen perustamishakemuksen tekemisestä Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY).