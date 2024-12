Päihdetilannekyselyyn vastasi ennätysmäärä helsinkiläisiä – tulokset ohjaavat ehkäisevän päihdetyön suunnittelua

Helsinki selvitti kaupunkilaisten näkemyksiä oman naapurustonsa päihdetilanteesta verkkokyselyllä, johon vastasi ennätykselliset yli 10 000 helsinkiläistä. Kysely toteutettiin 23.9.–13.10.2024 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) päivittyvällä kyselypohjalla, ja tänä vuonna mukana oli ensimmäistä kertaa myös 13–17-vuotiaille nuorille suunnattu oma lomake. Kahden vuoden välein toteutettava päihdetilannekysely on osa valtakunnallista Pakka-toimintamallia, jolla voidaan ehkäistä päihdehaittoja yhteisöllisesti.

Kysymykset käsittelivät alkoholia, tupakkatuotteita, huumausaineita ja rahapelaamista sekä havaintoja alaikäisten päihteidenkäytöstä. Lisäksi tiedusteltiin kokemuksia päihteiden puheeksi ottamisesta kaupungin palveluissa.

Nuorille toivotaan lisää ehkäisevää päihdetyötä

Aikuisista 18 vuotta täyttäneistä vastaajista 62 % koki, että omalla asuinalueella käytetään liikaa huumausaineita, ja 26 % vastaajista oli havainnut huumausaineiden välittämistä nuorille. Kysyttäessä, mihin alaikäisten päihteiden kokeiluun ja käyttöön Helsingissä tulisi puuttua eniten, vastaajat nostivat selkeästi tärkeimmäksi ryhmäksi muut huumausaineet kuin kannabis (86 %). Toiseksi yleisimpänä huolenaiheena mainittiin ilokaasu (76 %). Eniten havaintoja aikuisilla ja nuorilla oli tupakan, sähkösavukkeiden ja nikotiinittomien höyrystimien eli vapen käytöstä.

Kyselyssä nousivat esille myös turvattomuuden kokemukset. Aikuisista 56 % ja nuorista 32 % kertoi pelänneensä julkisilla paikoilla. Ahdistelua ja sanallista häirintää oli kokenut 40 % aikuisista ja 22 % nuorista. Vastaajat toivoivat ehkäisevän päihdetyön kohdentuvan erityisesti nuorille. Rakentavia ehdotuksia päihdehaittojen lieventämiseksi esitettiin runsaasti, ja tulokset antavat arvokasta tietoa kaupungin palveluiden kehittämiseen.

Nuorista vastaajista suurin osa oli itäisen alueen asukkaita. 18 vuotta täyttäneistä vastaajista peräti kolmasosa (N=2777), asuu keskisellä alueella eli Kallion, Alppiharjun, Vallilan, Pasilan tai Vanhankaupungin peruspiirien alueella. Keskisellä alueella on ollut käynnissä kaksivuotinen OmaStadi-hanke, jonka myötä alueella on tehty jalkautuvaa päihdetyötä tehostetusti kahden vuoden ajan. Hankkeesta on tehty myös 5.11.2024 julkaistu loppuraportti.

Kysely kasvattaa hyvinvointisuunnitelman tietopohjaa

Ajantasainen tieto helpottaa työtä, jolla pyritään vähentämään alkoholi-, tupakka- ja rahapelihaittoja kaupungissa.

– Päihdetilannekyselyn tulokset ohjaavat ensi vuonna ehkäisevän päihdetyön suunnittelua ja toimenpiteiden kohdentamista. Lisäksi tuloksia hyödynnetään osana tulevan hyvinvointisuunnitelman tietopohjaa, kertoo yksikön päällikkö Marjo Poteri keskitetyt hyvinvoinnin edistämisen palvelut -yksiköstä.

Erityisen ilahduttavaa oli tänä vuonna vastaajien suuri määrä. Myös nuorten ääni tuli aikaisempaa paremmin kuulluksi.

– Asukkaiden vastaukset ovat arvokkaita, sillä ne tuovat esiin heidän näkemyksiään ja ehdotuksiaan päihdehaittojen vähentämiseksi, sanoo suunnittelija Aija Blad.

Päihdetilannekysely toteutettiin yhteistyössä Helsingin kaupungin, Vantaan ja Keravan hyvinvointialueen ja Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen kesken. Jokainen taho raportoi oman alueensa tuloksista verkkosivuillaan.

Lue lisää Pakka-toimintamallista: https://thl.fi/aiheet/alkoholi-tupakka-ja-riippuvuudet/ehkaiseva-paihdetyo/verkko-pakka-ehkaisevaan-paihdetyohon

Lue lisää OmaStadi-hankkeesta: https://www.hel.fi/fi/uutiset/omastadi-hanke-2022-24-verkostoyhteistyolla-on-ratkaiseva-rooli-jalkautuvan-paihdetyon