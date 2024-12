Pohjois-Suomen kunnat liittyvät E-kirjastoon vuoden vaihteessa

E-kirjastossa on aineistoja suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi ja jonkin verran muilla kielillä. E- ja äänikirjan voi lainata käyttöönsä kahdeksi viikoksi, jonka jälkeen kirja palautuu automaattisesti. Kirjan voi myös itse palauttaa ennen laina-ajan päättymistä. Lehteä voi lukea kaksi tuntia kerrallaan. Lukuoikeuksia on rajallinen määrä, joten suosituimpia aineistoja jonotetaan tekemällä kirjoihin varauksia.

E-kirjaston käyttöön ei tarvita kirjastokorttia, vaan palveluun rekisteröidytään joko vahvalla tunnistautumisella tai paikan päällä kirjastossa. E-kirjastolla on tällä hetkellä yli 135 000 rekisteröitynyttä käyttäjää. Nimekkeitä eli e- ja äänikirjoja on noin 3500 kappaletta ja lisää hankitaan joka viikko. Jokaiseen nimekkeeseen on useita lukuoikeuksia. Tavoitteena on 10 000 nimekkeen kokoelma ensimmäisen toimintavuoden eli vuoden 2025 huhtikuun loppuun mennessä. Aikakauslehtiä on yli 80.

Pohjois-Suomen kunnissa on valmistauduttu hyvissä ajoin liittymiseen

Oulun kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä ja Rovaniemen kirjastonjohtaja Nina Sipolan odottavat innolla E-kirjastoon liittymistä:

“Pinta-alaltaan puolen Suomen kokoinen Pohjoinen eKirjasto liittyy odotuksia täynnä kuntien yhteiseen E-kirjastoon. Olemme olleet aktiivisesti mukana kuntien yhteisen E-kirjaston valmistelussa ja sitoutuneet jo hyvissä ajoin mukaan tuloon.

On erittäin mielenkiintoista ja hienoa lähteä yhteistyöhön osaavien ja ammattitaitoisten henkilöiden kanssa ja Kansalliskirjaston tuki luo asiakokonaisuuteen turvallisen tunteen. Pääsemme luomaan yhdessä Suomen kirjastoille ja asiakkaillemme yhteistä ja yhdenvertaista eKirjastoa. Pohjoinen eKirjasto jatkaa toimintaansa edelleen nyt ulkopuolelle jääneiden e-aineistojen järjestämisessä Pohjoisen asiakkaille.”

E-kirjasto-palvelun tuottaa Kansalliskirjasto yhteistyössä yleisten kirjastojen kanssa. Palvelu maksaa kunnille 0,7 €/asukas. Yleisten kirjastojen työntekijöistä koostuvat työryhmät vastaavat aineistohankinnoista ja sovelluksen etusivun näkymästä sekä suunnittelevat käyttäjäkoulutusta ja viestintää.

E-kirjastoa valmisteltiin Helsingin kaupunginkirjaston hallinnoimassa ja Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittamassa e-kirjastohankkeessa. E-kirjasto siirtyi Kansalliskirjastoon vuoden 2024 alusta alkaen.

Lisätietoja

Palvelupäällikkö Annastiina Louhisalmi, annastiina.louhisalmi@helsinki.fi, p. +358 (0) 2941 24064, Kansalliskirjasto/E-kirjasto

Kirjastopalvelujohtaja Jouni Pääkkölä, jouni.paakkola@ouka.fi, p. 050 361 8109, Oulun kaupunginkirjasto

Kirjastonjohtaja Nina Sipola, nina.sipola@rovaniemi.fi, p. 0405762604, Rovaniemen kaupunginkirjasto