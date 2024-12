Aivotutkija Mona Moisala: “Teen töitä keskimäärin neljä tuntia päivässä” – Uutuuskirjassaan Tyhmä työelämä Moisala antaa avaimet fiksumpaan työkulttuuriin

Moderni ajatustyö rasittaa aivoja ennennäkemättömällä tavalla. Tehoton ja uuvuttava työkulttuuri ei palvele aivojen luontaista tapaa toimia, eikä se myöskään hyödynnä aivoissa piileviä voimavaroja. Moderni aivotutkimus tarjoaa uusia näkökulmia muun muassa tunteiden, keskittymiskyvyn ja yksilöllisten erojen merkitykseen ajatustyössä.

“Tämän kirjan tavoitteena on palauttaa aivot ajatustyön keskiöön”, Mona Moisala kommentoi.

Vakuuttava ja suorapuheisuudessaan virkistävä tietokirja tarjoaa konkreettisia ratkaisuehdotuksia, joilla voi lisätä hyvinvointia ja luoda parempaa työkulttuuria. Sen tavoitteena on muuttaa työelämää ja nostaa hyvinvoivat ajatustyöläiset yhdeksi suomalaisen kilpailukyvyn ajuriksi.

“Esittelen tässä kirjassa neljä teesiä, joita noudattamalla luodaan tyhmää työelämää. Lupaan, että niitä toteuttamalla tuhlaat menestyksekkäästi omaa aivopotentiaaliasi, ja teet samalla myös työyhteisöstäsi tehottomamman”, Moisala toteaa. Hän esittelee kirjassaan myös antiteesit, joiden tueksi tarjoaa konkreettisia vinkkejä ja käytäntöjä. Näiden tarkoituksena on luoda inhimillisempää, aivoystävällisempää ja yksilöllisempää työelämää meille kaikille.

Mona Moisala on aivotutkimuksesta väitellyt psykologian tohtori, joka on jo kymmenen vuotta kouluttanut erilaisia työyhteisöjä. Niinpä hänellä on ainutlaatuinen näkökulma moderniin ajatustyöhön. Hänen uransa kantava ajatus on auttaa ajatustyöläisiä tekemään työtään aivoystävällisemmin.

