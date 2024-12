Kotimainen rahoittaja luottaa henkilökohtaiseen asiakaspalveluun

Täysin digitaalinen prosessi ja henkilökohtainen kontakti

Siltarahan yrityslainan hakeminen onnistuu kokonaan verkossa ja nopeimmillaan vain muutamassa minuutissa. Olemme käyneet jatkuvasti vuoropuhelua eri luottoluokittajien kanssa, ja vaikka palvelun ja luottopolitiikan pystyisikin kokonaan ohjaamaan tekoälyn ja automaation kautta jopa suoramaksuille, näemme edelleen asiakkaiden palautteen perusteella sen, että he arvostavat nopeaa yhteydenottoa ja haluamme ymmärtää heidän tilannettaan ja liiketoimintaa.

Uskomme, että Siltarahan Yrityslaina auttaa yrityksiä hallitsemaan ja ratkaisemaan lyhyen tähtäimen haasteita helposti kulurakenteen kautta ennakoitavan Siltarahan Yrityslainan kautta. Tämä tarkoittaa, että yritys voi ennalta jo arvioida pienempiä käyttöpääoman tarpeita, investointeja, tai arvioiden paikata mahdollisia oman asiakaskunnan arvioituja maksuviiveitä Siltarahan Yrityslainan muodossa, eikä käyttäen vaikkapa laskurahoitusta. Siltarahan Yrityslainaa käytetään myös akuutteihin ja tilapäisiin toimintakuluihin, kuten palkkakuluihin, veroihin ja liiketoiminnassa välttämättömien laitteiden korjauskustannuksiin.

Muistamme hyvin, kun eräällä tilalla tarvittiin akuutisti aamulla käyttöpääomaa tietyn ruokintarobotin ostoon. Mikäli olisimme tehneet luottopäätöksen pelkästään yrityksen liikevaihdon osalta, on tuollaisen automaattisen robotin hankintahinta tietty listahinta, eikä tuo tila olisi tehnyt pienemmällä lainasummalla yhtään mitään. Olemme aina yhteydessä asiakkaaseen hänen jättäessään hakemuksen, jolloin syntyy molemminpuolinen luottamus kummankin osapuolen toimesta. Tämä asiakaspalvelu on näkynyt pitkän aikaa Siltarahan asiakaskunnassa, ja tyypillisesti joka kuukausi useampi kymmenen prosenttia hyväksytyistä lainapäätöksistä kohdistuukin meille jo ennestään tuttuihin yrityksiin ja yrittäjiin.

Siltarahan yrityslainan hyödyt

Ennakoitavuus jo hakuhetkellä. Siltarahan asiakkaat näkevät luoton hinnan jo etukäteen, joten valtaosassa lainapäätöksiä asiakas on erittäin ansiokkaasti jo laskenut Yrityslainan kustannukset hänen tulevaan kassavirtaan ja arvioinut yrityksensä maksukykyä, kun rahoituskustannukset tulevat hieman normaalista kenties lainan takia kasvamaan.

Yrityslainan osalta myös asiakaspalvelu lainan noston jälkeen kerää kehuja. Varsinkin yhteistyö laskutuksen ja perinnän osalta B2 Impactin kanssa kerää loistavaa asiakaspalautetta säännöllisesti vuodesta toiseen. Laskun maksupäivästä pystyy ottamaan tarvittaessa yhteyttä ja siirtää sitä koroitta ja kuluitta. Mikäli puolestaan luoton osalta tulee suurempia maksuhaasteita, on B2 Impactin kanssa sovittu raamit onnistuneelle maksuohjelmalle.

Kuinka suuret ovat Siltarahan Yrityslainan kulut?

Siltarahan Yrityslainoissa ei ole kilpailijoiden tapaan korkokuluja, tilinhoitomaksuja, luoton nostokuluja, laskutuslisiä tai hallinnointipalkkioita. Kaikki kulut on yksilöity jo lainalaskurilla yrittäjän arjen helpottamiseksi. Ainoastaan jos laskusta saa maksumuistutuksen tai laina siirtyy perintään, tulee viivästyskulut ja vakiokorvaus maksumuistutuksesta maksettavaksi. Pyrimme kuitenkin aina estämään turhien muistutusten ja eräännytysten synnyn. Muistutamme asiakasta aina SMS viestein ennen laskun eräpäivää sekä ennen maksumuistutuksen syntymistä.

Siltarahan Yrityslaina

Siltarahan lainatarjonta kotimaisille pk yrityksille alkaa tuhannesta eurosta aina 300 000 euroon asti, ja laina-aika lyhimmillään on yksi kuukausi ja pisimmillään 3 vuotta. Uskomme nimittäin siihen, että yrittäjällä on selkeä visio rahojen käytön suhteen, joten valinta ja valikoima on pyritty tuottamaan suhteellisen kattavaksi kotimaisille pk-yrityksille.

Suosittelemme yleensä lyhyttä, kuukauden tai kolmen mittaista laina-aikaa, jos yrityksen tavoitteena on korjata tai parantaa päivittäistä liiketoimintaansa, kuten kattaa lyhyen tähtäimen kuluja. Esimerkiksi, jos:

Yritys tarvitsee vain vähän lisää käyttöpääomaa puskuriksi tulevaisuuteen

Yrityksen kassavirtaa on jossain määrin vaikea ennakoida

Yritys haluaa parantaa varastosaatavuuttaan tai maksuvalmiutta lyhyellä aikavälillä

Yritys haluaa kattaa operatiivisia kuluja (palkkaus, kaluston tai laitteiden korjaaminen tai hankinta).

Yritys löytää ylimääräisen varastoerän tai laitteen huokeaan hintaan ja aikoo myydä sen nopeasti.





Jos yritys puolestaan haluaa laajentaa toimintaansa tai kasvattaa tuottojaan, suosittelemme hieman pidempää laina-aikaa. Tyypillisesti Siltarahan asiakas haluaa lainansa 9-18 kuukauden mittaisena, mutta pidempiäkin laina-aikoja halutaan valita. Tämän tyyppiset tavoitteet edellyttävät yleensä suurempaa taloudellista puskuria, esimerkiksi mikäli yritys haluaa:

laajentaa tuote- tai palveluvalikoimaansa

remontoida tai korjata toimi- tai varastotilojaan

kasvattaa myyntiä avaamalla uuden tai uusia toimipisteitä

tehostaa asiakashankintaansa

ostaa kilpailijoitaan

päivittää laitteitaan tai kalustoaan.

Yhteistä näissä kaikissa on se, että lainahakemuksen jälkeen pyrimme yhdessä löytämään valikoimastamme asiakkaalle parhaaksi katsomamme lainatuotteen, henkilökohtaisella palvelulla tuotettuna.